Kamer stemt voor 100% TVL in Q2

Bijna de hele Kamer wil dat bedrijven in het tweede kwartaal hun vaste lasten tot 100% vergoed krijgen. In de persconferentie van 8 maart kondigde premier Rutte aan dat het kabinet de steunpakketten opnieuw bekijkt.

‘Goed nieuws’

‘Dit is ongelooflijk goed nieuws voor het mkb. Hier hebben wij ons maanden voor ingezet en vele gesprekken over gevoerd met lijsttrekkers, Kamerleden, ministers en ambtenaren’, zei ONL-voorman Hans Biesheuvel. Hij plaatst wel een kantekening. ‘Voor veel ondernemers komt het mogelijk te laat. In het tweede kwartaal zijn de meeste bedrijven weer open met als gevolg dat ze te veel omzet draaien om aanspraak te kunnen maken op deze regeling. De verhoogde TVL is dan alleen bedoeld voor ondernemers die door de coronamaatregelen dicht moeten blijven.’

Gemeenten

Ook pleit de Kamer voor een ruimer budget voor gemeenten om mensen bij te staan die door corona hun woonlasten niet meer kunnen betalen. Rutte zei dat er al gesprekken lopen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de socialedienstenkoepel Divosa om te zorgen dat wethouders de zogeheten Tonk ‘ruimhartig’ aanwenden. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) toont zich positief: ‘Het kabinet heeft aangegeven snel met meer informatie te komen over de precieze invulling van deze aanpassingen. KHN is blij met deze stap in de goede richting en riep het kabinet al langer op om de vaste lasten van horecaondernemers volledig te vergoeden, ‘want 100 procent dicht, is 100 procent vergoeden’. En niet alleen vanaf april, maar met terugwerkende kracht en met snelle uitbetaling. Daar blijven we voor vechten.’

Herstelloket

Oppositiepartij PvdA wil dat er vanuit de overheid een Nederlands Herstelloket MKB komt voor kleine ondernemers. Bij dat loket moeten ondernemers kunnen aankloppen voor op maat gemaakte plannen om uit de crisis te komen. Ook wil de partij een ‘pauzeknop’ voor ondernemers, vergelijkbaar met de pauzeknop voor de gedupeerden van de toeslagenaffaire. Als die knop wordt ingezet, mogen er gedurende een periode van maximaal één jaar geen schulden ingevorderd worden. Zo wil de PvdA ook ondernemers die niet in aanmerking komen voor een lening van het herstelloket lucht geven.