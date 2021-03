EY onderzoekt effecten Wwft voor meldingsplichtige instellingen

In opdracht van het ministerie van Financiën voert EY een onderzoek uit naar de doeltreffendheid en effecten van de Nederlandse anti-witwasregelgeving. Het ministerie hoop zo inzicht te krijgen in de effecten van de maatregelen op de Wwft-plichtige instellingen. De NBA nodigt leden uit om een enquête in te vullen ten behoeve van het onderzoek, meldt de beroepsorganisatie.

De vragenlijst kan het best worden ingevuld door leden die binnen een organisatie (mede)verantwoordelijk zijn voor de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het ministerie van Financiën hoopt via dit onderzoek ook een beeld krijgen van het verschil in effecten tussen grote en kleine kantoren. Daarom verzoekt de NBA aan leden werkzaam bij middelgrote en kleine kantoren nadrukkelijk de enquête in te vullen.

Persoonsgegevens

Het invullen van de vragenlijst is anoniem. EY zal geen persoonsgegevens verwerken, tenzij deelnemers zelf deze persoonsgegevens invullen en expliciet toestemming geven voor de verwerking hiervan. De resultaten van de vragenlijst zijn vertrouwelijk en worden door EY niet gedeeld met derden, en dus ook niet met Wwft-toezichthouders en de ministeries van Financiën en Veiligheid & Justitie. EY verzoekt de vragenlijst uiterlijk 6 april te voltooien.

Context van het onderzoek

De doeltreffendheid en effecten in de praktijk van de Nederlandse anti-witwasregelgeving worden al gedeeltelijk onderzocht in het kader van de Financial Action Task Force evaluatie en de evaluatie door de Europese Commissie. Daarbij wordt voornamelijk geput uit de ervaringen van toezichthouders en opsporingsinstanties. Het doel van het huidige onderzoek is om algemeen inzicht te krijgen in de effecten van de maatregelen op de Wwft-plichtige instellingen.

Deze vragenlijst heeft ten doel in eerste instantie data op te halen om algemene en brede conclusies te kunnen trekken. Als deelnemers nadien wensen deel te nemen aan een diepte-interview kunnen aan het eind van de vragenlijst gegevens worden achtergelaten. Tijdens een diepte-interview krijgt de deelnemer de kans om antwoorden vanuit de eigen expertise en specifieke branche nader toe te lichten en in context te plaatsen.

