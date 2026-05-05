Nieuwe EU-rechtsvorm roept vragen op over toezicht en jaarrekening

De voorgestelde Europese rechtsvorm EU Inc moet het voor ondernemers eenvoudiger maken om grensoverschrijdend actief te zijn, maar kreeg de nodige kritiek van diverse partijen. Ook beleggersorganisaties VEB en Eumedion hebben hun zorgen geuit.

De Europese Commissie presenteerde in maart een voorstel voor de EU Inc, een nieuwe rechtsvorm met beperkte aansprakelijkheid. Het voorstel moet leiden tot een zogenoemd 28e vennootschapsrechtelijk regime, dat naast bestaande nationale rechtsvormen in de EU zou komen te staan. De rechtsvorm is vooral bedoeld voor start-ups en scale-ups die in meerdere lidstaten actief willen zijn, maar is volgens de KNB niet tot die groep beperkt.

Zorgen over aandeelhoudersrechten

Eumedion is geen voorstander van toelating van EU Inc-ondernemingen tot gereglementeerde markten. Volgens de beleggersorganisatie bestaat het risico dat aandeelhoudersrechten in de praktijk worden verzwakt. Eumedion wijst onder meer op bepalingen over online aandeelhoudersvergaderingen, informatievoorziening, stemrechten, voorkeursrechten en besluitvorming.

Ook VEB heeft volgens berichtgeving van het FD kritiek op het voorstel. De zorgen richten zich onder meer op de bescherming van aandeelhouders, governance-afspraken en de vraag of beleggers voldoende grip houden op ondernemingen die voor deze nieuwe rechtsvorm kiezen.

De kritiek past in een lopende discussie over het voorstel. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) wees eerder al op vragen rond rechtszekerheid, rechtsbescherming en het voorkomen van fraude, witwassen en misbruik. De KNB pleit daarom voor notariële betrokkenheid bij onder meer oprichting, statutenwijziging, aandelenoverdracht en aandelenuitgifte.

Online oprichting

Een belangrijk onderdeel van het voorstel is dat de EU Inc volledig online kan worden opgericht. Bij gebruik van modelstatuten via een centrale Europese interface zouden controles en inschrijving in het handelsregister binnen 48 uur moeten worden afgerond, tegen een maximale kostprijs van 100 euro. Ook voorziet het voorstel in een digitaal aandelenregister en online aandelenoverdracht.

Die eenvoud is volgens critici dan ook ook een risico. Waar de Europese Commissie inzet op lagere kosten en minder administratieve drempels, waarschuwen belangenorganisaties voor mogelijke gaten in bescherming en toezicht. De KNB stelt dat voor nationale rechtsvormen niet zwaardere waarborgen zouden moeten gelden dan voor de nieuwe Europese rechtsvorm.

Voorstel nog niet definitief

Het voorstel moet nog worden behandeld door de Raad en het Europees Parlement. Ook de Nederlandse regering zal het voorstel beoordelen. Naar verwachting zal over de precieze inrichting van de EU Inc nog worden onderhandeld.

Bron: FD