‘Informatie op crowdfundingplatforms vaak mistig’

Projecten en ondernemingen die via crowdfunding beleggers willen interesseren, geven niet altijd adequate informatie over risico’s en rendement, constateert het FD na onderzoek onder 25 crowdfundingplatforms.

Van deze platforms noemen er acht als eerste een nettorendement; meer dan de helft (13) presenteert het brutorendement en vier platforms melden helemaal geen rendement. Bij een op de drie worden betalingsachterstanden of afboekingen niet gemeld en 14 platforms bieden geen link naar de risicoparagraaf.

Anonieme verbouwer en insolvabele schoenenzaak

Een voorbeeld is ene Gary, die via SamenInGeld meer dan zes ton wil ophalen om een huis van ruim een half miljoen te kopen. Dat moet na verbouwing € 1.130.000 waard worden. Een schoenenzaak in Elsloo probeert ondanks een negatief eigen vermogen € 445.000 los te krijgen voor herfinanciering waarbij in het eerste jaar € 20.000 aan aflossing en € 28.000 aan rente moet worden betaald.

Bron: FD