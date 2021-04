Crisis in autobranche: verkopen blijven dalen

Het aantal verkochte nieuwe auto’s is in maart fors lager uitgevallen dan in dezelfde maand een jaar eerder. Het aantal kentekenregistraties kelderde met 17,7 procent tot 24.186.

Dat melden brancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging. De daling laat zien dat de economische crisis voor autodealers allerminst voorbij is. In maart 2020 daalden de autoverkopen al met bijna een kwart nadat het coronavirus in Nederland om zich heen had gegrepen. Destijds wees de branche naar fabriekssluitingen van automakers en afgenomen consumentenvertrouwen als oorzaken van de gedaalde autoverkopen. Showrooms waren toen over het algemeen wel gewoon open, terwijl ze nu slechts mondjesmaat klanten mogen verwelkomen.

Hoop

Ten opzichte van maart 2020 blijft de autobranche nog altijd minder nieuwe personenauto’s verkopen. In het eerste kwartaal van dit jaar daalde het aantal registraties van nieuw auto’s met ruim 21 procent ten opzichte van de eerste drie maanden van 2020. In totaal ging het om 80.885 personenwagens. Voor heel 2021 rekenen BOVAG en RAI Vereniging wel op groei. Ze verwachten dat dit jaar in Nederland 400.000 nieuwe auto’s worden verkocht, tegenover 356.051 vorig jaar.

Bron: ANP