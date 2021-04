‘Maatwerk Belastingdienst richting ondernemers met schulden hard nodig’

De Belastingdienst moet focussen op maatwerk richting bedrijven voor een goed herstel uit de coronacrisis. Daarom zou er een soort afdeling bijzonder beheer bij de fiscus moeten worden opgetuigd om bedrijven straks snel duidelijkheid te kunnen bieden. Dat bepleit topvrouw Laura van Geest van de AFM bij de presentatie van het jaarverslag van de toezichthouder.

Afdeling bijzonder beheer

Verder uitstel van belastingverplichtingen is volgens Van Geest niet de oplossing om ondernemingen met coronaschulden weer op de been te helpen. De fiscus zou er goed aan doen om bij sommige bedrijven schulden kwijt te schelden of snel heldere afspraken te maken over herstructureringen. Daarvoor zou een soort afdeling bijzonder beheer bij de fiscus moeten worden opgetuigd om bedrijven straks snel duidelijkheid te kunnen bieden en zo op weg te helpen.

Snelle afwikkeling belangrijk

De AFM-bestuursvoorzitter benadrukt dat iedereen er bij gebaat is als schuldenproblematiek bij bedrijven snel afgewikkeld wordt. “Als er een les is die we kunnen trekken uit de vorige crisis, dan is dat het wel”, zei Van Geest. Als dat niet gebeurt blijven schulden lang boven een bedrijf hangen en dat werkt verlammend. Van Geest wijst er op dat de fiscus bij een faillissement van een bedrijf nu soms ook genoegen moet nemen met een verlies, ondanks het feit dat de Belastingdienst preferente schuldeiser is. Meer maatwerk kan volgens Van Geest ook betekenen dat snel de conclusie moet worden getrokken dat een bedrijf niet meer levensvatbaar is.

ANP/AV