Ruim 10% omzetgroei voor Mazars, vooral door audit/assurance

Mazars haalde over het gebroken boekjaar 2019/2020 een geconsolideerde omzet van 123,7 miljoen euro. Dat is bijna 12 miljoen euro meer dan een jaar eerder. De organische groei bedroeg 4,7%.

Groei

De omzet in audit en assurance steeg met precies 17% naar 50,5 miljoen euro. Dat is 7,3 miljoen meer dan in het boekjaar 2018/2019. De controleopdracht 2018/2019 van Steinhoff International Holding N.V. was in omvang de grootste opdracht in het afgelopen boekjaar. Accounting en outsourcing groeide met 6,6% en kwam uit op 31,8 mln euro. De fiscale dienstverlening groeide minder hard (+2,9%) maar blijft de op een na grootste pijler onder Mazars in Nederland. De omzet in die discipline bedroeg 35,8 mln. De omzet in consultancy nam met een factor 2,5 toe, maar draagt met 1,75 miljoen nauwelijks bij aan het resultaat. Het aantal medewerkers steeg met ruim 10% naar 1077. De verhouding mannen-vrouwen is ongeveer 60-40%. Mazars blijft in grootte de zevende accountant- en adviesorganisatie van Nederland, achter Flynth (€141,5 mln) en voor Baker Tilly (€ 96,1 mln).

Corona-impact

Al deze plussen onttrekken aan het zicht dat de gross-margin (omzet minus kosten van de fee-earners) als percentage van de omzet is gedaald met 2,9%. ‘Vrijwel in alle servicelines constateren wij een daling,’ aldus het jaarverslag. De impact van de coronacrisis is daarvan een belangrijke oorzaak. Dit heeft invloed gehad op de efficiency van het werk en op de realisatie (percentage gefactureerd van de geschreven productie). Door IFRS 16 zijn de huurkosten van panden opgenomen als afschrijvingen en voor een beperkter deel als rentekosten. Geschoond voor dit effect stijgen de kosten (overige kosten en afschrijvingen) met € 0,9 miljoen. Deze stijging wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de toevoeging aan de voorziening voor oninbare debiteuren (€ 0,6 miljoen). Op grond van de economische onzekerheid door de Covid-19 situatie heeft Mazars de voorziening moeten verhogen. ‘Per saldo leiden deze elementen (hogere omzet en gross-margin en gestegen overige kosten) tot een stijging van het resultaat vóór partnerbeloning van € 0,6 miljoen (ofwel 3%) ten opzichte van 2018 / 2019. Na toepassing van het binnen Mazars Groep werkende mutualisatiesysteem is de gemiddelde aansluitvergoeding vrijwel gelijk gebleven aan vorig jaar. Op grond van de bepalingen inzake de partnerbeloning is het groepsresultaat nihil.’

Over de afgelopen vijf jaar groeide de audit en assurancetak het hardst, maar minder hard dan het aantal fte’s. De omzet per fte vertoont al vijf jaar een dalende trend en is nu 16% lager dan in het boekjaar 2015/2016. De reden hiervan lijkt te liggen in de sterke groei van de audit en accounting dienstverlening, en de achterblijvende groei in TAX, waar de omzet per fte aanzienlijk hoger is dan in audit en assurance.