Accountant: vanaf 2023 duurzaamheidsparagraaf toetsen bij grote bedrijven

Duurzaamsheidsinformatie in jaarverslagen van bedrijven met meer dan 250 medewerkers moet vanaf 2023 getoetst worden door accountants. Dat kondigde de Europese Unie woensdag aan met de aanpassing van de zogeheten ‘Non-financial Reporting Directive’(NFRD) tot de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Flinke uitbreiding

Tot op heden waren de verplichtingen van de NFRD alleen van toepassing op beursgenoteerde ondernemingen. Deze plicht wordt vanaf 2023 uitgebreid naar alle grote bedrijven. Dat betekent een fundamentele verandering voor duizenden bedrijven in Nederland. Het door de accountant gecontroleerde en goedgekeurde jaarverslag moet helderheid geven over doelstellingen, strategie en voortgang op de belangrijkste prestatie-indicatoren. Verder moeten de duizenden bedrijven inzicht geven in hun toekomst op het vlak van duurzaamheid.

Niet klaar

Volgens KPMG is het merendeel van de bedrijven die zich vanaf 2023 moet houden aan deze nieuwe EU-regels hier nog lang niet klaar voor. Nog niet eens alle honderd grootste bedrijven van ons land rapporteren nu over duurzaamheid. ‘Waar de allergrootste bedrijven ter wereld in grote getale klimaatdoelstellingen vaststellen, blijkt uit onderzoek dat bijbehorende strategie en plannen nog niet uitgewerkt zijn. Met de invoering van de nieuwe EU-regels wordt greenwashing flink ingedamd”, zegt Wim Bartels, partner Corporate Reporting bij KPMG. De huidige beschikbare informatie is volgens KPMG zowel voor burgers als voor investeerders en leningverstrekkers onvoldoende relevant en uniform om als basis te dienen voor het nemen van beslissingen en het verkrijgen van betrouwbare inzichten.

Nederlandse overheid

Volgens KPMG heeft de overheid eveneens een grote verantwoordelijkheid om de verplichte assurance mogelijk te maken. De duurzaamheidsplannen van politieke partijen en de recent aangekondigde AgendaNL2030 gericht op brede welvaart van VNO-NCW en MKB-Nederland bieden steun.

Bron: KPMG