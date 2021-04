Na 14 jaar procederen: Friese accountant moet dokken voor verkeerd advies

Een slepende zaak die in 2007 begon kreeg dinsdag een eindarrest. Het Gerechtshof oordeelt dat accountantskantoor Miedema uit Sneek in 2007 verkeerd geadviseerd heeft over een reiskostenregeling en haar toenmalige klant alsnog de schade moet vergoeden.

Voordeel

Tot dat oordeel kwamen rechters al eerder, maar Miedema ging in verweer en betoogde dat de klant waarom het allemaal draait, bouwgroep Betsema uit Balk (nu JB Groep), ook financieel voordeel had gehad van de gewraakte reiskostenregeling. In opdracht van Miedema berekende een onafhankelijke accountant dat Betsema met de nieuwe regeling € 448.593 had bespaard. Daarmee zou het bedrijf geen schade hebben geleden van 3,5 ton, maar een batig saldo van meer dan honderdduizend euro hebben gehad.

Verkeerd fiscaal advies

Waar ging het indertijd mis? Miedema adviseerde Betsema in 2007 over de invoering van een nieuwe reiskostenregeling voor chauffeurs en meerijders van door de medewerkers van het Betsema-concern gebruikte busjes. De regeling werd in april 2008 beëindigd, nadat gebleken was dat, anders dan Miedema had gesteld, over de door het Betsema-concern aan de chauffeurs en meerijders betaalde vergoedingen wel loonbelasting en premies verschuldigd waren, zodat de vergoedingen anders dan was verondersteld bij de invoering van de regeling, dus niet netto konden worden uitbetaald. Na een met de belastingdienst gesloten compromis werd aan het Betsema-concern in totaal € 346.249,- aan naheffingsaanslagen (inclusief boetes) opgelegd.

Naar de rechter en het hof

Miedema stapte naar de rechter maar werd daar in het ongelijk gesteld. In hoger stelde het accountantskantoor dat Betsema ook financieel voordeel had gehad van de nieuwe regeling. In 2016 benoemde het Hof een deskundige (een accountant), die er niet in slaagde vast te stellen of er sprake was geweest van financieel voordeel door de regeling. Miedema Accountants uitte kritiek op het deskundigenonderzoek. De deskundige zou zich te gemakkelijk van zijn opdracht hebben afgemaakt en zich met een kluitje in het riet hebben laten sturen door Betsema. Het Hof volgde Miedema daarin echter niet. Het was inmiddels mei 2020.

Nieuwe berekeningen

Maar daarmee bleek de kous niet af. Het deskundigenonderzoek had namelijk wel nieuwe en naar het oordeel van het Hof relevante informatie opgeleverd over een mogelijk voordeel van Betsema vanwege de nieuwe reiskostenregeling. Miedema kon berekeningen tonen van de besparingen die volgens het accountantskantoor zijn gerealiseerd. Het Hof gaf daarop Betsema de gelegenheid daar alsnog inhoudelijk op te reageren en desgewenst alternatieve berekeningen te maken.

4,5 ton voordeel?

Daarover deed het Gerechtshof dinsdag uitspraak. Volgens Miedema had Betsema voor bijna 4,5 ton voordeel gehad van de nieuwe regeling, iets wat de eerder aangestelde onafhankelijke accountant dus niet kon of durfde vast te stellen. Volgens Betsema heeft Miedema bij haar berekening van het voordeel echter een verkeerd uitgangspunt gehanteerd en uitgegaan van onjuiste gegevens met betrekking tot de oude reiskostenregeling. Miedema erkent dit maar blijft erbij dat toch sprake is van een voordeel. Zij voert aan dat Betsema met de oude reiskostenregeling bewust in negatieve zin is afgeweken van de CAO. Die CAO was algemeen verbindend verklaard, zodat Betsema daar niet vanaf had mogen wijken, althans die afwijking niet had kunnen voortzetten. Betsema had daarom de in de CAO vastgelegde reiskostenregeling moeten toepassen. Indien die regeling wordt toegepast op de bekende gegevens over de door de werknemers gemaakte reizen, dan volgt daaruit dat de nieuwe regeling Betsema een besparing opleverde van € 335.812,-. Na verrekening met deze besparing resteert nog een bedrag van € 10.457,-, aldus Miedema.

CAO

Omdat de zaak al zo vaak voor de rechter of het hof is geweest, oordeelt het Gerechtshof nu dat veel procesfeiten al in eerdere instanties voor waar zijn aangenomen. Daar kan Miedema nu niet meer op terugkomen. Het argument van de CAO-afspraken had Miedema juist veel eerder kunnen en moeten voeren, aldus het Hof. Het hof laat dan nog daar dat van een accountant van een bouwbedrijf die dat bouwbedrijf informeert over een nieuwe reiskostenregeling, verwacht mag worden dat hij nagaat of het bouwbedrijf gebonden is aan een in een CAO vastgelegde regeling.

Schade plus kosten

Het Hof geeft Miedema dan ook nergens gelijk, waardoor het eerdere vonnis wordt bekrachtigd. Miedema moet 3,5 ton schadevergoeding betalen plus de juridische kosten, die alleen voor dit laatste hoger beroep al bijna 40.000 euro bedragen.

Lees hier het vonnis (zaak ECLI:NL:GHARL:2021:3891)