Horeca-ondernemers: ‘Uitkering TVL weer vertraagd’

Volgens branchevereniging KHN moeten horecaondernemers opnieuw langer wachten op het geld uit de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Uitbetaler RVO haalt de afgesproken termijnen niet, melden ongeruste leden aan de vereniging.

KHN-directeur Dirk Beljaarts spreekt van ‘uitstel op uitstel’. Horecaondernemers zouden afgelopen week een brief hebben gekregen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), maar daarin staat niet wanneer de tegemoetkoming wordt overgemaakt. Wel wordt een vertraging aangekondigd omdat er vele duizenden aanvragen zijn gedaan. Een beslissing over de aanvraten komt pas half juni in plaats van eind april. KHN heeft om opheldering gevraagd. Bij het ministerie van Economische Zaken is een vertraging niet bekend: dat laat weten dat de uitvoering over het algemeen volgens schema loopt.

Spagaat

Eind april had 90% procent van de horecaondernemers die een beroep hadden gedaan op de TVL een besluit op hun aanvraag én een aanbetaling moeten ontvangen, aldus KHN. ‘Dat lijkt nu niet zo te zijn. De horecaondernemers zitten in een spagaat: ze moeten inkopen doen om weer gedeeltelijk open te kunnen, maar hebben geen geld en de spaarcenten zijn op. Dat maakt het moeilijk om op te starten’, aldus Beljaarts. De vereniging is van mening dat het openstellen van de terrassen in de middaguren de horeca niet helpt. Ondernemers eisen een verruiming van de sluitingstijd naar 22.00 uur, aangevuld met het binnen toelaten van maximaal 30 gasten.

Bron: ANP