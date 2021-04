Wat mag de salarisadministrateur verwachten van nieuw kabinet?

De formatie zit in een diepe crisis en een nieuw kabinet lijkt nog ver weg. Toch durft Accountancy Gemak het aan vooruit te lopen op wat er voor salarisadministrateurs en accountants te gebeuren staat. Over minimumloon, toeslagen en flexibele arbeid is namelijk brede politieke consensus.

Donderdag Kamerdebat

De uitslag van de verkiezing leek te duiden op een voortzetting van de bestaande coalitie: VVD was de grootste, D66 had flink gewonnen. Het CDA had weliswaar verloren, maar voor dat tegenvallende resultaat waren verzachtende omstandigheden (Hoekstra moest in een late fase Hugo de Jonge vervangen als lijsttrekker) en bovendien was de christelijke democratische partij redelijk onmisbaar, in welk formatieproces dan ook. Maar het liep anders. De bij toeval gefotografeerde woorden ‘Positie Omtzigt functie elders’ legden een bom onder het vertrouwen in met name premier Rutte. Onder leiding van oudgediende Herman Tjeenk Willink moeten de scherven gelijmd worden opdat Nederland weer geregeerd kan worden. En toen lekten notulen uit de Ministerraad uit. Donderdag werd daarover gedebatteerd in de Tweede Kamer.

Politieke consensus

Maar hoe de uitkomst ook is, en welk kabinet er uiteindelijk ook komt, over een aantal onderwerpen is de politiek behoorlijk eensgezind blijkt het gesprek dat product owner Leo Overvoorde had met François van Langevelde van BrouwersHRM. Alle partijen willen bijvoorbeeld het minimumloon verhogen. De vraag is niet zozeer met hoeveel procent (een deel wil ruim 10%, andere partijen 40%) maar of er een minimumuurloon komt. In bepaalde sectoren (horeca, retail) zal dit grote gevolgen hebben voor het loongebouw. En daarmee ook voor de salarisadministrateur of accountant. Die moet de werkgever bijvoorbeeld kunnen adviseren over het aannemen van vast personeel of kiezen voor uitzendkrachten. Maar verhoging van het minimumloon heeft ook consequenties voor kostprijzen. De salarisadministrateur moet zich voorbereiden op de vraag van een horecaklant hoeveel de prijs van een biertje moet stijgen als de minimumlonen omhoog gaan. Dat is geen gemakkelijk sommetje.

Toeslagenaffaire

Na de toeslagenaffaire wil de hele Kamer dat het systeem eenvoudiger en eerlijker wordt. De kans is groot dat het uitkeren van toeslagen weggehaald wordt bij de Belastingdienst en deels een verantwoordelijkheid van bedrijven en instellingen zelf wordt. Via de loonaangifteketen, die in Nederland zeer goed is, is het prima mogelijk om zelfs real time te bepalen of een werknemer in aanmerking komt voor een toeslag. Als het real time gebeurt dan is er ook geen gedoe met terugvorderingen meer. Maar het betekent wel een extra verantwoordelijkheid voor de werkgever en ook voor diens salarisadministrateur. Als er een vinkje verkeerd wordt gezet kunnen toeslagen alsnog fout worden berekend en uitgekeerd. De salarisadministrateur en accountant krijgen dus een extra taak om werkgevers en werknemers goed te informeren over het juist en tijdig aanleveren van gegevens blijkt uit het gesprek.

Flexibele arbeid

De meeste politieke partijen willen een einde maken aan misstanden rondom flexibele arbeid. Maar daarbij dreigt het risico dat het kind met het badwater wordt weggegooid. Want een deel van de BV Nederland kan niet zonder flexibele schil. Als het vaste contract weer leidend wordt, zou dit nadelig kunnen zijn voor jongeren op de arbeidsmarkt. De wens van de politiek heeft daarmee ook consequenties voor het advies dat salarisadministrateurs en accountants aan werkgevers geven over arbeidscontracten. De conclusie van het gesprek: als het simpeler wordt voor de overheid, wordt het complexer voor de salarisadministrateur. Wees je hiervan bewust, verdiep je in de materie en zoek toegevoegde waarde in het goed informeren en adviseren van je klant.

Kijk hier het hele gesprek.