‘40% ondernemers wil bedrijf binnen twee jaar verkopen’

Vier op de tien ondernemers willen binnen twee jaar hun bedrijf verkopen, stelt onderzoeker Marktlink in het FD. De coronacrisis zou de verkoopbereidheid flink aanzwengelen.

Vorig jaar was de verkoopbereidheid nog rond de 13%, maar de gevolgen van de crisis in onder meer de horeca maken ondernemers huiverig volgens bedrijfsadviseur Vincent Pastoor van Marktlink. Verkoopplatform Brookz heeft in het eerste kwartaal het aantal te koop staande bedrijven met 16% zien stijgen. Met verkoop kan een ondernemer de eigen pensioenvoorziening veiligstellen.

Beetje bang

Voordeel voor verkopers is dat de prijzen nu goed zijn, geeft overnamespecialist Mark van Beusekom aan. Dat trekt ondernemers eerder over de streep. ‘Ze zijn een beetje bang geworden’, citeert het FD Jeroen Valk van EY. In de bouw, de IT, de industrie en detachering worden de meeste bedrijven te koop gezet.

Bron: FD

