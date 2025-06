Aeternus lanceert waardescan voor ondernemers

M&A-specialist Aeternus heeft een digitale tool ontwikkeld die ondernemers in korte tijd een eerste indicatie geeft van de ondernemingswaarde op basis van een passende multiple. Als output ontvangt de ondernemer een rapport met de resultaten en relevante inzichten in de M&A-markt binnen hun sector.

De tool brengt sectorkennis, actuele multiples en de ervaring uit meer dan 1300 overnames samen. Op basis van de input van de ondernemer genereert de waardescan een persoonlijk rapport dat snel bruikbare inzichten biedt.

De waardescan is specifiek ontwikkeld voor ondernemers in het top MKB en mid corporate segment die strategisch willen sturen op waarde. Met de antwoorden op enkele gerichte vragen over onder andere omzet, EBITDA, klantconcentratie en marktverwachtingen, ontstaat een gefundeerde eerste indruk. De tool is niet bedoeld als vervanging van een waardering door een specialist, maar biedt wel een solide oriëntatie.

“Met deze Waardescan willen we ondernemers laten zien hoe kopers, en wij vanuit onze M&A- en waarderingskennis, naar bedrijven kijken”, aldus Peter Joosten, Managing Partner bij Aeternus. “Natuurlijk is elke onderneming en iedere overname uniek. Maar dit geeft ondernemers waardevolle inzichten om strategisch te sturen op hun ondernemingswaarde.”

De waardescan is hier beschikbaar