FIOD: boekhouder bood bedrijven hulp bij fraude met steunmaatregelen aan

De FIOD vermoedt dat een 33-jarige boekhouder uit Almere bedrijven via zijn eigen boekhoudkantoor heeft aangeboden om valse (omzet)gegevens te maken om in aanmerking te komen voor TVL. Hij ontving voor deze dienstverlening vermoedelijk een vergoeding.

De fiscale opsporingsdienst heeft de boekhouder afgelopen maandag aangehouden. Een 34-jarige man uit Diemen is nog voortvluchtig. Beiden worden verdacht van fraude met COVID-steunmaatregelen (Tozo, NOW en TVL), valsheid in geschrift en witwassen. Vermoedelijk is ten onrechte ongeveer 650 duizend euro aan subsidie uitgekeerd, meldt de FIOD. De woningen van de twee verdachten en een bedrijfspand in Amsterdam zijn doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, computers, motoren, een auto, contant geld en buitenlandse bankrekeningen.

Nepwerknemers

In samenwerking met het RIEC Amsterdam-Amstelland, de politie en de Inspectie SZW is de FIOD een strafrechtelijk onderzoek gestart na diverse meldingen en informatie uit een politieonderzoek. Het vermoeden is dat de 34-jarige man onder andere op naam van zijn bedrijf betrokken is bij het vervalsen van documenten, werkgeversverklaringen en loonstroken. Vermoedelijk heeft hij UWV, de RVO en de gemeente Amsterdam opgelicht door valse aanvragen voor steunmaatregelen in te dienen. De verdachte zou op papier dertien medewerkers in dienst hebben, terwijl wordt vermoed dat zijn bedrijf in werkelijkheid niet actief was en er niemand in dienst was. Daarvoor heeft hij ten onrechte coronasteun ontvangen. Daarnaast bestaat het vermoeden dat een aantal van deze zogenaamde werknemers valse loonstroken hebben gebruikt om een hypotheek te krijgen. Deze personen zullen ook worden verhoord. Ook heeft de verdachte vermoedelijk bedrijven opgericht om misbruik te maken van de steunmaatregelen.

Boekhouder

De voortvluchtige verdachte heeft volgens de FIOD mogelijk hulp gehad van de aangehouden 33-jarige man, die als boekhouder hierin waarschijnlijk een faciliterende rol in heeft gehad. Het vermoeden is dat de boekhouder via zijn eigen boekhoudkantoor bedrijven aanbood valse (omzet)gegevens te maken om in aanmerking te komen voor Tegemoetkoming Vast Lasten (TVL). Hij ontving voor deze dienstverlening vermoedelijk een vergoeding.

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.