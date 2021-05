FIOD zoekt Rolexen bij administratiekantoor in Alblasserdam

De politie en FIOD hebben woensdag 19 mei een administratiekantoor in Alblasserdam doorzocht in het kader van een lopend rechercheonderzoek naar criminele handelaren in exclusieve horloges.

22 Rolexen

Ook werden vijf woningen doorzicht. Er zijn onder meer 22 luxe horloges in beslag genomen. Ook werd in een woning in Rotterdam een vuurwapen aangetroffen. De 57-jarige bewoonster werd aangehouden. Tot de inbeslaggenomen goederen behoren ook 19 schilderijen die op echtheid worden zullen onderzocht, circa 20.000 euro aan contant geld en harddrugs. Er zijn computers en administraties in beslag genomen.

Gewoonte witwassen

De zoekingen vonden plaats in het kader van een onderzoek uitgevoerd door de Dienst Regionale recherche van de politie Zeeland-West Brabant onder leiding van het Openbaar Ministerie in Breda naar gewoonte witwassen en een criminele organisatie. Het doel van de actíe is om meer zicht te krijgen op criminele internationale geldstromen, de internationale horlogehandel en de rol daarbij van bepaalde personen.

Facilitators georganiseerde misdaad

In recente reguliere onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit in Zeeland-West-Brabant komt steeds vaker de dubieuze rol van sommige handelaren in exclusieve horloges naar voren. Zij kunnen volgens de speurders worden gezien als facilitator voor de georganiseerde misdaad. Zo worden de ‘klokjes ‘ gebruikt als betaalmiddel of onderpand in de grootschalige drugshandel. De doorzoeking van het administratiekantoor in Alblasserdam vond plaats in samenwerking met de FIOD. In oktober 2020 werd al een juwelierszaak in Rotterdam doorzocht die door een horlogehandelaar gebruikt werd als stashlocatie.

