Rijksoverheid spendeert recordbedrag aan accountants en administrateurs

Het Ministerie van Financiën gaf in 2020 meer dan het dubbele uit aan administrateurs en accountants dan in 2019. Meer dan 40 procent van de rijksuitgaven aan financiële externen ging naar de accountants van Wobke Hoekstra, Hans Vijlbrief en Alexandra van Uffelen.

In vergelijking met 2019 stegen de totale uitgaven van de Rijksoverheid aan externe inhuur van accountants, administrateurs en controllers tot boven het niveau van de economische crisis van 2009, zo blijkt uit onderstaande grafiek. Al in 2019 gaf de overheid fors meer uit aan financiële verantwoording en in 2020 zette deze groei zich nog verder voort.

Totale uitgaven van de rijksoverheid aan externen in accountancy, financiën en administratie in miljoenen euro’s, 2009-2020.

Financiën spant de kroon



Het ministerie van Financiën is de grootste begunstiger van administratie- en accountantskantoren. Van de in totaal ruim 80 miljoen euro die de Rijksoverheid aan financieel specialisten spendeerde, werd in 2020 ruim 34 miljoen euro door het ministerie van Wobke Hoekstra betaald. In het jaarverslag meldt het ministerie dat de hogere uitgaven aan externe professionals te maken heeft met de het project ‘Belastingdienst op orde’ en de hersteloperatie-toeslagen. Of dit ook de hogere uitgaven aan accountantscontrole verklaart, is niet duidelijk uit de verslagen.

Publieke administratie

Ook de ministeries van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Economische Zaken en Klimaat, Justitie en Veiligheid, Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties spendeerden meerdere miljoenen aan accountantskantoren, financieel specialisten en administratiekantoren.

VWS besteedt minder aan financiële verantwoording

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besteedde juist minder aan accountancy in 2020. Afgelopen dagen lag minister Hugo de Jonge onder vuur vanwege de slechte verantwoording van de corona-uitgaven. De Rekenkamer stelde dat het ministerie 2 miljard euro aan incidentele uitgaven niet kan verantwoorden. In dezelfde periode halveerde het ministerie zijn uitgaven aan accountants, ten opzichte van 2019.



Uitgaven van de rijksoverheid aan externen in accountancy, financiën en administratie, per ministerie, in miljoenen euro’s, 2015-2020.