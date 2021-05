Auto- en motorbranche herstelt zich nog niet

In het eerste kwartaal van dit jaar is de omzet in de auto- en motorbranche met 0,8 procent gedaald vergeleken met hetzelfde kwartaal van vorig jaar. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019 was de daling met 2,8 procent groter. De omzetdaling in de branche was het sterkst zichtbaar bij de importeurs van personenauto’s. Toch waren er ook deelbranches die zwarte cijfers schreven, zoals de handel in onderdelen, zware bedrijfswagens en motoren. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe kwartaalcijfers.

Gevolgen coronacrisis

De coronacrisis had het eerste kwartaal van 2021 grote gevolgen voor veel deelbranches binnen de auto- en motorbranche. Vanaf medio december moesten de autoshowrooms vanwege de lockdown de deuren sluiten. Begin maart mochten ze -alleen op afspraak- gedeeltelijk weer open. De registratie van nieuwe auto’s liet in het eerste kwartaal van 2021 vergeleken met een jaar eerder een daling zien van 21,5 procent.

Vertrouwen neemt toe

Het vertrouwen onder ondernemers in de auto- en motorbranche was in het tweede kwartaal van dit jaar wel weer iets groter dan in het eerste kwartaal. Aan het begin van het tweede kwartaal lieten ondernemers met -6,2 weten minder pessimistisch over de toekomst te zijn. In het voorgaande kwartaal was het ondernemersvertrouwen nog -20,5. Het vertrouwen is in andere bedrijfstakken vaak positiever dan in de auto- en motorbranche. Over alle bedrijfstakken was het ondernemersvertrouwen in het begin van het tweede kwartaal +2,3.

Bron: CBS