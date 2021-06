Vriendjespolitiek in Limburg: onduidelijkheid over de regels, maar geschonden werden ze niet

De voormalig Limburgse gedeputeerde Patrick van der Broeck (CDA) heeft in 2014 hoogstwaarschijnlijk de aanbestedingsregels geschonden door opdrachten te verstrekken aan een nog op te richten bedrijf van zijn voorganger Herman Vrehen.

Dat concludeert de controller van de provincie, die onderzoek doet naar financiële malversaties waar Vrehen bij betrokken zou zijn.

Dat meldt NRC. Vrehen was van 2003 tot 2009 gedeputeerde en werd later directeur van de Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg (IKL). In die rol zou hij grote bedragen aan subsidie hebben doorgesluisd naar eigen bedrijven, zo kwam in maart naar boven. Dat leidde tot een crisis in het college van gedeputeerde staten, dat in april opstapte.

Toepasselijke regelgeving kon niet worden afgeleid

Er is een onderzoek gestart naar de gang van zaken en daarbij is naar voren gekomen dat Van der Broeck, die tussen 2011 en 2015 in het college zat, in 2014 opdracht gaf aan het bedrijf Boswerkt om vier jaar lang 250 hectare bos van de provincie te onderhouden. Een detail was dat de onderneming toen nog niet bestond. Die is pas later opgericht door Vrehen. Later werden geen jaarverslagen ingeleverd en het inzetten van mensen met een arbeidsbeperking werd niet gerealiseerd. Of het allemaal volgens de regels was, kan de controller niet zeggen: ‘Door het ontbreken van een businesscase waaruit de waarde van de opdracht blijkt kon de toepasselijke regelgeving niet worden afgeleid.’ Het advies om de opdracht voor twee in plaats van vier jaar te gunnen, is in de wind geslagen. ‘De bestuurlijke keuze van de hierbij gekozen enkelvoudige onderhandse aanbestedingsprocedure is niet gebaseerd op feitelijke financiële informatie.’

Zonder materieel effect

In het onderzoek komen 28 door de provincie gesteunde instellingen en bedrijven naar voren waar Vrehen een rol speelde. Desondanks is de conclusie van het onderzoek dat de uitgaven rechtmatig waren. ‘Wij constateren dat de concerncontroller concludeert dat de onderzochte opdrachten, subsidies en de verstrekte lening gedurende een periode van ruim tien jaar rechtmatig zijn verlopen, behoudens enkele geconstateerde afwijkingen zonder materieel effect’ reageert het college. ‘Wel constateert de concerncontroller rond opdrachtverstrekkingen een beperkt aantal momenten waarop geldende procedures en processen niet strikt zijn gevolgd. Bij de onderzochte 78 subsidies zijn geen onrechtmatigheden aangetroffen. Ook de enige verstrekte lening is rechtmatig verstrekt.’ In totaal in een geldstroom van ruim € 93 miljoen onder de loep genomen.

Lees hier het rapport van de controller