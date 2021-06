Ex-advocaat, nu accountant wil rectificatie van ‘Opgelicht’

Voormalig advocaat mr Sam Bharatsingh wil dat tv-programma Opgelicht (AvroTros) een rectificatie plaatst over onwaarheden die tijdens een uitzending over hem zouden zijn verteld. Zijn accountantswerk lijdt eronder, stelt hij.

Geschrapt

De Hilversummer wordt naar zijn eigen zeggen onterecht beschuldigd van onder meer het vervalsen van notulen en facturen, en het blijven doorwerken tijdens een schorsing. Bharatsingh is op 23 april van dit jaar door het Hof van Discipline (de hoogste tuchtrechter voor de advocatuur) definitief geschrapt als advocaat wegens ernstige belangenverstrengeling bij een familiebedrijf waar hij al decennia lang voor actief was als accountant en advocaat.

Bedreigd

Bharatsingh werkt nu als belastingadviseur en accountant op zijn kantoor in Hilversum. Hij stelt dat door de onwaarheden in het tv-programma, hij klanten en opdrachten misloopt. Ook wordt hij sindsdien telefonisch bedreigd en uitgescholden en worden zijn kinderen lastig gevallen. Bharatsingh wil liefst dat de beschuldigingen over het vervalsen van facturen en notulen uit de uitzending worden geschrapt of gerectificeerd. Mocht dit lastig zijn dan wil de advocaat dat de uitzending van 9 februari van de site van AvroTros wordt gehaald.

Witwassen

De advocaat van het programma Opgelicht stelt dat Bharatsingh door rectificatie zijn slecht reputatie probeert wit te wassen. De punten die hij aanhaalt zijn volgens de advocaat details, ondergeschikt aan de boodschap van het programma, namelijk dat de voormalig raadsman tuchtrechtelijk is veroordeeld na talloze berispingen over belangenverstrengelingen. Volgens de makers van Opgelicht komen er geen grove onrechtmatigheden in het programma voor, is er hoor en wederhoor toegepast en wilde Bharatsingh de programmamakers uiteindelijk niet te woord staan. Ook is na de uitzending een update geplaatst waarin een aantal punten uit de uitzending wordt verduidelijkt.

17 juni

Op een punt haalde Bharatsingh vorige week zijn gelijk. Hij kon aantonen dat de stelling dat hij tijdens zijn schorsing in 2012 zou hebben doorgewerkt, niet klopt. Opgelicht beloofde dat punt te rectificeren. De voorzieningenrechter gaat zich nu buigen over de vraag of het tv-programma ook de andere punten moet rectificeren en of de financiële schade die Bharatsingh ondervindt het gevolg is van de uitzending van 9 februari jl. Uitspraak op 17 juni.

Accountantskamer

Ook als accountant moest hij zich al verschillende keren bij de tuchtrechter verantwoorden. De Accountantskamer zag tot nu toe (onder meer in 2019) geen reden hem als accountant tuchtrechtelijk te veroordelen.

Bron: Gooi en Eemlander.