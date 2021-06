Fed voorziet tóch renteverhoging binnen 2 jaar

De Fed, de koepel van Amerikaanse centrale banken, voorziet toch een rentestijging in de komende jaren. Eerder dacht de bankenkoepel dat er voor 2024 geen renteverhoging zou komen.

Herstel sneller dan verwacht

De Fed verwacht de rente voor het einde van 2023 in twee stappen te hebben verhoogd met telkens 0,25 procentpunt. Dat maakte de Fed woensdagavond (Nederlandse tijd) bekend. Eerder zei het stelsel van Amerikaanse centrale banken dat er tot 2024 geen verhoging te verwachten viel. Dat de Fed op dat standpunt terugkomt, heeft te maken met het huidige herstel van de Amerikaanse economie en de daardoor oplopende inflatie. Volgens de Fed zal het herstel na de coronacrisis nog even duren, maar de centrale bank is positief gestemd over de tweede helft van dit jaar, omdat dan meer Amerikanen zijn gevaccineerd.

Inflatie tijdelijk hoog

De rente is in de Verenigde Staten nu tussen 0 en 0,25 procent. De Fed blijft voorlopig nog voor miljarden per maand obligaties opkopen. Dat zal pas veranderen als de werkgelegenheid is verbeterd en de inflatie is afgenomen. De Fed verwacht dat de hogere inflatie slechts tijdelijk is en nog gaat afzwakken. De centrale bank heeft de doelstelling om op een gemiddelde inflatie van 2 procent per jaar uit te komen. Naar verwachting is de inflatie dit jaar 3,4 procent.

Goed voor export

Een hogere rente leidt tot een hogere wisselkoers van de dollar. Dit is gunstig voor exporterende bedrijven in Europa omdat hun producten goedkoper worden voor de Amerikanen.

ECB

Vorige week maakte de ECB bekend dat ook het economische herstel in de eurozone harder gaat dan gedacht. De Europese Centrale Bank (ECB) verhoogt zijn groeiverwachting voor 2021 en ook de prognose voor de inflatie is naar boven bijgesteld, maar de toename is waarschijnlijk wel tijdelijk. De inflatie trekt dit jaar waarschijnlijk aan tot 1,9 procent, waar de ECB eerder nog uitging van 1,5 procent. De komende twee jaar loopt de inflatie dan terug naar respectievelijk 1,5 en 1,4 procent, verwacht de centrale bank.

Het belangrijkste Europese rentetarief waartegen banken geld kunnen lenen bij de ECB blijft op 0 procent, de rente voor extreem kortlopende leningen aan banken blijft op 0,25 procent en ook banken blijven 0,5 procent rente betalen op het geld dat ze bij de ECB stallen. Door de rentes laag te houden, hoopt de ECB dat de inflatie aan te wakkeren. Die is nog altijd lager dan de doelstelling van ‘onder maar dicht bij 2% op middellange termijn’. Hoewel de inflatie de afgelopen maanden is gestegen, is ie in de ogen van de centrale bankiers nog altijd te laag.