AFAS wil dat accountants snel kunnen schakelen en optimaal kunnen samenwerken met ondernemers. Daarbij past geen overbodig werk, zoals het scannen en overtikken van gegevens die klanten toch al zelf invoeren. Als dat niet nodig is, ontstaat ruimte voor een focus op het regisseren van processen en adviseren van ondernemers. Die bovendien altijd real-time inzicht hebben in hoe het met hun bedrijf gaat. AFAS SB+ biedt dit alles in één applicatie, vanuit de cloud en met een vaste prijs per maand.

One-stop-shop voor interne en externe processen

In de accountancybranche heeft AFAS een sterke positie. 29 van de 30 grote kantoren gebruiken onze fiscale software. Ook Payroll Cloud wordt veel gebruikt. Toch was de samenwerking tussen accountants en ondernemers nog een aandachtspunt. Met AFAS SB+ is dit in één keer goed opgelost. AFAS biedt nu een one-stop-shop voor de ondernemer om de administratie en samenwerking met accountants volledig te automatiseren.

Alles binnen één applicatie

“De functionaliteit die SB+ biedt, vind je op zich ook bij andere losse applicaties. Maar in de praktijk moet je al die onderdelen dan wel aan elkaar knopen”, zegt Mohamed Amri, Manager Productmanagement bij AFAS. “Die ‘automatisering’ is suboptimaal omdat data steeds van de ene naar de andere applicatie moet. Bijvoorbeeld via een API of door gegevens te scannen of zelfs over te typen. Dat kost tijd, is foutgevoelig en maakt het lastig om een goed real-time overzicht te krijgen. Zowel voor de accountant als voor ondernemers. Die problemen zijn nu in één keer goed opgelost omdat alle processen binnen één applicatie geautomatiseerd en inzichtelijk zijn.”

Een zeer scherpe propositie

AFAS SB+ voorkomt niet alleen onnodig werk, de propositie is ook om andere redenen heel aantrekkelijk. Ondernemers hebben geen beperkingen meer voor scan & herken en kunnen onbeperkt inkoopfacturen verwerken. Op dit vlak is een combinatie van losse applicaties altijd duurder. Verder biedt AFAS SB+ ondernemers eenvoudig toegang tot hun gegevens via dashboards. Door de veelheid aan applicaties was dit voorheen complex en tijdrovend. Accountants konden de hoge kosten om ondernemers real-time inzicht te geven in hun resultaten ook niet doorberekenen. De scherpe prijsstelling van deze nieuwe propositie maakt hier een einde aan. AFAS SB+ werkt met een transparant en eenvoudig model voor de complete administratiestraat. Zodat het werk sneller en beter, maar vooral leuker is!

Over AFAS Software

Werk kan zo veel leuker en beter. En met meer oog voor de maatschappij. In veel organisaties zijn mensen druk met de verkeerde dingen. Onnodige handelingen, dubbel werk, fouten herstellen: het kost handenvol tijd en komt de kwaliteit niet ten goede. De missie van AFAS Software is: inspireert beter ondernemen. Dat doet AFAS met software en alles wat ervoor nodig is om die software zo te gebruiken dat je er een hoger doel mee bereikt. Organisaties houden tijd over voor wat ze echt belangrijk vinden, kwaliteit en werkplezier.