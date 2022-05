AdminPulse van start in Nederland

De kantoorbeheersoftware van het Belgische AdminPulse is met ingang van deze maand ook beschikbaar voor Nederlandse accountantskantoren.

AdminPulse is onderdeel van de Visma-groep en biedt in België de diensten via het SaaS-platform aan ruim 500 accountantskantoren. Het bedrijf claimt dé intelligente cloudoplossing voor accountants, boekhouders en controleurs aan te bieden. ‘Door het managen van complexe processen en workflows vanuit één centrale omgeving in de cloud ondersteunt AdminPulse in de groei van organisaties en het stroomlijnen van de organisatie van een kantoor.’ De kantoorbeheersoftware is ‘een totaaloplossing voor accountantskantoren die toekomstgericht willen werken en hun adviesaandeel willen vergroten.’

Volgens Joris Dresselaers van AdminPulse zijn klanten vooral onder de indruk van het intuïtieve karakter van de oplossing en hoe het systeem naadloos verbindt met andere oplossingen.