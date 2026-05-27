Beloningsonderzoek accountancy Full Finance van start

Full Finance is weer gestart met het jaarlijkse beloningsonderzoek voor accountantskantoren. Het is de tweede editie van het onderzoek; de eerste verscheen in 2025. Het onderzoek, dat een aanvulling is op het SRA-onderzoek, staat open voor alle accountantskantoren in Nederland, met uitzondering van de Big-4.

Het onderzoek komt op een moment dat de arbeidsmarkt in accountancy nog altijd krap is, hoewel de onderzoekers wel aangeven benieuwd te zijn naar de veranderingen. Uit de praktijk horen ze van klanten dat groei vaak wordt begrensd door het aantal beschikbare medewerkers, maar de signalen zijn niet allemaal eenduidig. Sommige grotere kantoren schijnen last te hebben van leegloop.

Reikwijdte onderzoek

Het beloningsonderzoek van Full Finance benchmarkt de kostenniveaus van 16 soorten medewerkers (bijvoorbeeld de beginnend assistent-accountant en de controlerend accountant) en zet die af tegen het gemiddelde in de referentiegroep. Daarnaast worden in- en uitstroom, vacatures en een aantal secundaire arbeidsvoorwaarden zoals het aantal vakantiedagen in kaart gebracht.

In de huidige ‘war on talent’ is het voor kantoren steeds lastiger om vast te stellen welke salarisverhogingen passend zijn. Dat geldt temeer in een periode met economische onzekerheid en geopolitieke ontwikkelingen die door zullen werken in de Nederlandse economie. Full Finance geeft in het rapport (dat in het najaar verschijnt) een concreet advies voor de salarisindexatie per 1 januari 2027, gebaseerd op ontwikkelingen op de arbeidsmarktontwikkelingen en economische vooruitzichten. Daarnaast bevat het rapport een salarisadviestabel die kantoren helpt om salarissen per functie en ervaringsniveau vast te stellen.

Deelnemers ontvangen een kantoorspecifieke rapportage waarin de eigen beloningsstructuur wordt afgezet tegen de referentiegroep grote of kleine kantoren, en de algemene rapportage met de overall-resultaten inclusief het salarisadvies (indexatie en tabel). Die algemene rapportage wordt later in het jaar ook breder beschikbaar gesteld, maar is voor deelnemers kosteloos.

Accountantskantoren die willen meedoen of meer willen weten over het onderzoek, kunnen een mail sturen naar onderzoek@fullfinance.nl