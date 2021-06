Kabinet stopt steunpakket na september, versobering NOW derde kwartaal

Gezien het positieve epidemiologische en economisch beeld wordt het steun- en herstelpakket na het derde kwartaal van dit jaar vooralsnog niet verlengd, kondigt het kabinet dinsdagmiddag aan. Vanwege de herstellende economie ziet het kabinet aanleiding om het vier weken geleden aangekondigde steunpakket te wijzigen.

Nu alle bedrijven open mogen, mogen werkgevers in het nieuwe pakket nog een omzetverlies tot maximaal 80 procent opgeven. Daarnaast verlengt het kabinet, zoals onlangs al door de staatssecretaris aangekondigd, de periode waarin ondernemers uitstel van belasting kunnen aanvragen tot 1 oktober.

NOW

In het nieuwe pakket mag een bedrijf tot 80 procent omzetverlies opgeven voor het derde kwartaal. Dit betekent dat een bedrijf nog voor maximaal 80 procent van de loonsom een tegemoetkoming kan krijgen. Ook het voorschot wordt hierop aangepast. Het vergoedingspercentage blijft hetzelfde als in het tweede kwartaal, net als het minimale omzetverlies van 20 procent. Nu de contactbeperkingen grotendeels zijn verdwenen en bedrijven met ‘testen-voor-toegang’ open kunnen, is een volledig omzetverlies als gevolg van de coronacrisis niet meer te verwachten. Daarom wordt het op te geven omzetverlies begrensd. Ook draagt deze maatregel bij aan het verminderen van het risico op misbruik en oneigenlijk gebruik, verwacht het kabinet. Een omzetverliesgrens is ook overwogen voor de vastelastenregeling TVL maar bleek in de praktijk onuitvoerbaar. Door de wijziging in de NOW is publicatie van de regeling vertraagd en zal ook de opening van het loket enkele weken later worden. Het kabinet beseft dat dit een tegenvaller kan zijn voor bedrijven.

Belasting

Het kabinet verlengt verder de periode dat ondernemers uitstel van belasting of een verlenging van het uitstel kunnen aanvragen tot 1 oktober 2021. Ondernemers die nog niet eerder uitstel of verlenging hebben aangevraagd, kunnen dit nu alsnog doen. Voor ondernemers die eerder dit jaar al verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 oktober 2021. De datum waarop ondernemers weer gaan terugbetalen schoof eerder al op naar 1 oktober 2022 en hier is vijf jaar de tijd voor. Wel wordt van ondernemers verwacht dat zij vanaf 1 oktober 2021 weer gewoon belasting gaan betalen.

Beëindiging steunpakket

Gezien het positieve epidemiologische en economisch beeld zal het kabinet het steun- en herstelpakket na het derde kwartaal van dit jaar vooralsnog niet verlengen. In het geval van grootschalige en nationale sluitingen kunnen nieuwe steunmaatregelen worden overwogen.

In de vandaag verzonden Kamerbrief doet het kabinet daarnaast opnieuw een moreel appel aan ondernemers om de steun alleen aan te vragen als deze echt nodig is door de coronacrisis en scherp te bekijken of steun in de coronaperiode ook echt nodig is.

Kamerbrief over steunpakket in het derde kwartaal en aankondiging steunpakket vierde kwartaal