CFO van NTS Group weg naar miljoenenfout in boekhouding

Financieel topman Frank Theuws van NTS-group uit Eindhoven treedt terug na ongeregeldheden in de boekhouding. Het zou gaan om een fout van miljoenen euro’s. Dit meldt het Eindhovens Dagblad.

‘Niet betrokken’

Ook twee financiële managers zijn naar verluidt de afgelopen maanden op non-actief gesteld. De Eindhovense toeleverancier van de hightechindustrie laat weten dat Theuws ‘niet betrokken is geweest bij de oorzaken die ten grondslag liggen aan de kwestie.’ ‘De kwestie heeft de heer Theuws en NTS verrast en na evaluatie van het onderzoek en de samenwerking hebben partijen besloten hun samenwerking te beëindigen’, schrijft een woordvoerder. Het onderzoek werd gedaan door PwC. De ongeregeldheden zouden in oktober 2020 al zijn ontdekt. In eerste instantie werd een financiële manager verantwoordelijk gehouden en in januari op non-actief gesteld.

Domper

Theuws werkte al jaren voor NTS-Group. Sinds 2013 was hij als bestuurder verantwoordelijk voor de financiën. De boekhoudkundige fout zou mogelijk een domper van meerdere miljoenen betekenen. NTS-Group heeft op dit moment nog geen jaarrekening gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Andere jaren deed het bedrijf dat veel eerder. De rekening van 2019 werd in april al gedeponeerd. In 2019 behaalde NTS een omzet van bijna 280 miljoen euro. De nettowinst lag net iets onder een miljoen. Het is onduidelijk of er correcties op die cijfers van toen nodig zijn.

Bron: Eindhovens Dagblad