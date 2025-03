Een hoge automatisering begint met een goede samenwerking

De noodzaak van een hoge automatisering

Voordat Kordaat Ondernemen een eigen boekhoudkantoor startte richtte zij zich uitsluitend op ondernemersadvies. Daarvoor was real-time data nodig om te controleren of adviezen effectief waren. Zij startte met Yuki, vanwege de hoge automatisering.

“Wanneer een ondernemer vraagt om advies is het essentieel om in de gaten te houden of we daadwerkelijk op weg zijn naar dat doel. Dit is alleen mogelijk met wekelijkse updates van de administratieve gegevens”, geeft Edwin Snijders, mede-oprichter van Kordaat Ondernemen aan. “Het zorgt ervoor dat we kunnen monitoren en bijsturen waar nodig”.

Automatiseren tijdens het verwerken

Edwin vertelt: “Als je blijft vasthouden aan de traditionele werkwijze, blijf je eindeloos bonnetjes handmatig verwerken. Je moet durven investeren in automatisering”. Bij Kordaat Ondernemen hanteren ze dan ook één regel: Bonnetjes worden dagelijks verwerkt én tegelijkertijd geautomatiseerd.

Je doet het samen

Een hoge automatiseringsgraad behaal je niet zonder tijdige aanlevering van documenten. Dat betekent dat bepaalde ondernemers opnieuw moeten leren hoe zij hun administratie aanleveren. “Als je hen vanaf het begin duidelijk maakt waarom ze hun documenten wekelijks moeten aanleveren, houden ze zich daar meestal wel aan”, zegt Esmee, die de dagelijkse leiding over de boekhoudafdeling heeft.

Ondernemers ontlasten

Wanneer bij aanlevering steeds dezelfde processen vastlopen? Dan heeft Kordaat Ondernemen nog één troef om zijn klanten te ontlasten. Loopt het vast bij een kassasysteem of een ander punt dat te automatiseren is? Dan probeert Kordaat Ondernemen deze te automatiseren. Wel zo makkelijk voor de klant.

Impact op de klanten

Of een automatiseringsgraad van 94.48% het klantenbestand beïnvloedt? Esmee vertelt ons van wel: “We moesten actie ondernemen omdat we met een klein team werkten en onze klantenkring aanzienlijk groeide. Om met hetzelfde team meer klanten efficiënt te kunnen blijven bedienen, zijn we begonnen met automatisering en procesverbeteringen. Dit stelt ons in staat om onze klanten op een hoog niveau te blijven ondersteunen zonder onze capaciteit te overschrijden.”

Voor beide partijen levert de hoge automatiseringsgraad voordelen op. De klanten merken hier het volgende van:

24/7 inzicht in hun huidige financiële situatie;

Betere adviesverlening dankzij real-time cijfers én betere controle of doelen zijn behaald;

Snellere service en meer persoonlijke aandacht.

Bij Kordaat Ondernemen is het duidelijk: Écht waardevol advies en tevreden klanten? Daar heb je real-time inzicht in je cijfers voor nodig.