Een geautomatiseerde boekhouding? Dit merkt je klant daarvan!

Je wilt de volgende stap zetten en je boekhouding automatiseren. Dat maakt je werk niet alleen eenvoudiger en minder gevoelig voor fouten, ook open je een nieuwe wereld aan mogelijkheden voor je klanten. Voor jou is het duidelijk waarom je gaat automatiseren, maar is dat ook duidelijk voor je klanten?

Een nieuw avontuur

Een veranderend werkgebied zorgt voor nieuwe mogelijkheden, zoals automatisch boekhouden. Klanten met dozen vol bonnetjes? Verleden tijd. Sterker nog: Je klanten kunnen vanaf nu alles digitaal aanleveren. En dat geeft je klanten écht inzicht in hun financiën en heb jij tijd om hen advies te geven over veranderingen in de boekhouding. Ben je er klaar voor? Dan nu je klanten nog.

Zorgen en weerstand weerleggen

Zoals bij elk nieuw avontuur, kunnen ook hier obstakels zijn. Denk aan twijfels over wat er allemaal veranderd voor de klant, zoals:

Verlies van persoonlijk contact : Blijven ze wel die warme, persoonlijke service krijgen?

: Blijven ze wel die warme, persoonlijke service krijgen? Databeveiliging : Zijn alle gegevens beschermd tegen cybercriminaliteit?

: Zijn alle gegevens beschermd tegen cybercriminaliteit? Digitale vaardigheden : Kunnen ze het bijhouden, of raken ze verdwaald in de technologie?

: Kunnen ze het bijhouden, of raken ze verdwaald in de technologie? Kosten : Is deze hightech transformatie ook te betalen?

: Is deze hightech transformatie ook te betalen? Verlies van maatwerk: Kan deze software wel voldoen aan hun specifieke behoeften?

Neem deze twijfels serieus en zorg dat je niet alleen je personeel, maar juist je klanten meeneemt in de transitie naar een geautomatiseerd boekhoudproces. Communiceer openhartig over de voordelen en laat zien dat automatisering de persoonlijke aandacht juist kan versterken.

Win-win

Zijn de twijfels van klanten dan onterecht? Hoe kan je laten zien dat automatiseren vol voordelen zit, juist voor de klant? Maak hen de volgende voordelen duidelijk:

Real-time financieel inzicht : Automatische rapportages bieden essentiële inzichten om financiële beslissingen mee te nemen. Je klanten kunnen erop vertrouwen dat de data klopt en up-to-date is.

: Automatische rapportages bieden essentiële inzichten om financiële beslissingen mee te nemen. Je klanten kunnen erop vertrouwen dat de data klopt en up-to-date is. Van uurtje-factuurtje naar abonnementsmodel : Het automatiseren van repetitieve taken zorgt voor tijd- en kostenbesparing. Hierdoor ontstaan abonnementsmodellen en weten je klanten ten alle tijden wat zij gaan betalen.

: Het automatiseren van repetitieve taken zorgt voor tijd- en kostenbesparing. Hierdoor ontstaan abonnementsmodellen en weten je klanten ten alle tijden wat zij gaan betalen. Snelle en heldere communicatie : Cloud-software zorgt ervoor dat je documenten altijd en overal kan delen, en je boekhouding overal kan raadplegen. Je klanten stellen en beantwoorden sneller vragen met het brondocument ernaast. Wel zo overzichtelijk.

: Cloud-software zorgt ervoor dat je documenten altijd en overal kan delen, en je boekhouding overal kan raadplegen. Je klanten stellen en beantwoorden sneller vragen met het brondocument ernaast. Wel zo overzichtelijk. Verhoogde tevredenheid: Dankzij een geautomatiseerde workflow is de boekhouding van je klanten altijd up-to-date, wat leidt tot tevreden klanten. Ze hebben overzicht en weten dat hun financiële zaken met zorg behandeld worden.

Automatisering biedt zoveel meer dan alleen een snellere workflow; het is de oplossing tot meer rust en sterke klantrelaties. Ben jij klaar om je klanten het financiële inzicht te bieden dat ze nodig hebben? Vraag een demo aan en leer boekhouden met Yuki kennen.