Ook boekhouder op de korrel in fraudezaak MVI

De politie heeft ‘digitale gegevens’ meegenomen bij TADD uit Dongen. Een klant van het administratiekantoor pleegde mogelijk voor tonnen aan fraude. Volgens een klokkenluider wist TADD van dubieuze betalingen, maar werd er niet aan de bel getrokken.

Holst van de nacht

In november 2020 publiceerde Follow the Money een artikel over de financiële gang van zaken bij de Stichting Mobiliteit voor Iedereen (MVI) uit het Brabantse Made. Mobiliteit voor Iedereen is een goededoelenstichting, met als doel het vervoer van ouderen en mindervaliden goedkoper te maken. Uit onderzoek van FTM bleek dat oprichter en directeur Edwin Kock van begin 2018 tot en met april 2020 veel geld overmaakte naar zijn adviesbedrijf Forian, soms in het holst van de nacht. Het zou gaan om in totaal 1,5 miljoen euro. Het balanstotaal van MVI bedroeg 2,4 miljoen in 2019.

Politieonderzoek

MVI-medebestuurder Helmer de Vries stapte in de zomer van 2019 naar de politie om aangifte van verduistering te doen. De financiële recherche van de politieregio Zeeland-West-Brabant startte hierop een onderzoek naar de geldstroom van MVI naar Forian. De Belastingdienst trok op 11 februari 2021 met terugwerkende kracht de zogeheten ANBI-status van MVI in. Dat betekent dat zowel donateurs als sponsoren sinds 1 januari 2019 hun gift niet meer mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. MVI moet sinds 1 januari 2019 ook weer gewoon belasting betalen over ontvangen erfenissen en schenkingen. Daarnaast komt de stichting niet meer in aanmerking voor teruggaaf van de energiebelasting. Stichting MVI beschikte vanaf de oprichting in 2014 over zo’n ANBI-status.

Telefoontje

Klokkenluider De Vries vertelt Accountancy Vanmorgen dat Edwin Kock een gokverslaving heeft en mede daarom gestopt moet worden. ‘Dit houdt niet op als Kock geen hulp krijgt.’ De jaarrekening van MVI werd samengesteld door administratiekantoor TADD uit Dongen. Directeur Mark Tempelaars van dit kantoor verklaart desgevraagd dat de politie onlangs ‘gegevens’ van MVI op zijn kantoor heeft opgehaald. Maar volgens Tempelaars is er bij TADD niets te halen – ‘we controleerden alleen de jaarrekening’ – en hij verwijst door naar de Stichting MVI. De Vries stelt echter dat de boekhouder niet vrijuit gaat en verklaart dat de zaak voor hem juist aan het rollen kwam door een telefoontje van een kantoorgenoot van Tempelaars. ‘Die vertelde mij dat er vreemde overboekingen te zien waren op de bankafschriften. Toen ben ik mij erin gaan verdiepen en heb ik direct alle bankafschriften vanaf 2014 gedownload.’ Tempelaars kan dit telefoontje niet bevestigen.

Omzet boven ethiek

De Vries vindt het vreemd dat TADD niet zelf naar de politie is gestapt, of op een andere manier melding heeft gemaakt van schimmige financiële transacties bij de Stichting Mobiliteit voor Iedereen. Hij zegt gehoord dat hebben dat TADD op het punt heeft gestaan de fraudevermoedens naar buiten te brengen, maar dan Tempelaars hier op aanraden van een advocaat (Hans Alberts van Next Advocaten) vanaf heeft gezien. Tempelaars wil hier desgevraagd niet op reageren. De Vries: ‘De stichting MVI was een grote klant van TADD. Mijn vermoeden is dat omzet belangrijker is geweest dan ethiek voor het administratiekantoor. In elk geval is de jaarrekening over 2019, die nog altijd alleen in concept-versie bestaat, feitelijk onjuist.’

Wet MOT

Administratiekantoren en boekhouders zijn, conform de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties, verplicht melding te maken van financiële transacties die vraagtekens oproepen.