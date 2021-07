De intentieverklaring / voorovereenkomst bij inbreng

Een accountant is vaak betrokken als adviseur bij de omzetting van een eenmanszaak/VOF naar een BV. Accountants spelen een rol bij het opstellen van de benodigde fiscale stukken en de afstemming van de omzetting met de Belastingdienst. Een van de aspecten die goed geregeld dient te worden is de intentieverklaring/voorovereenkomst.

Wanneer je cliënt zijn/haar eenmanszaak of VOF wil omzetten naar een BV kan dat op verschillende manieren. De meest eenvoudige manier is de activa-passiva transactie, maar deze manier van omzetten kan vanuit fiscaal oogpunt nadelig zijn voor de onderneming. Als alternatief kan de onderneming ook omgezet worden naar een BV middels de geruisloze of ruisende inbreng. Voor deze procedure zijn verschillende documenten vereist, waaronder de zogenaamde intentieverklaring aan de Belastingdienst. In dit artikel wordt uitgelegd waar deze verklaring voor dient en wat er in de verklaring moet staan.

Wat is een intentieverklaring/voorovereenkomst?

De omzetting van een eenmanszaak of VOF kan op verschillende manieren. Welke manier voor de situatie van jouw cliënt het beste is, kun je hier lezen. Wanneer wordt gekozen voor de geruisloze of ruisende inbreng, dient je cliënt een intentieverklaring op te maken. Bij het inbrengen van de onderneming in de BV, dient de ondernemer namelijk schriftelijk te verklaren dat hij/zij de intentie heeft om de onderneming in te brengen. Wanneer de BV alleen wordt opgericht, dient je cliënt gebruik te maken van een intentieverklaring. Wanneer dit met meerdere mensen gebeurt, dient er een voorovereenkomst op te worden gesteld. In dit artikel wordt over de intentieverklaring gesproken, maar hetzelfde geldt voor een voorovereenkomst.

Doel

Wanneer de intentieverklaring tijdig wordt opgesteld en naar de Belastingdienst wordt gestuurd, verkrijgt de ondernemer het recht om met terugwerkende kracht de eenmanszaak/VOF in te brengen in een BV. Dit houdt in dat de resultaten van de onderneming vanaf 1 januari (of een andere datum) van het betreffende boekjaar toegerekend kunnen worden aan de BV.

Geruisloze inbreng

Wanneer je cliënt gebruik wil kunnen maken van een geruisloze inbreng met terugwerkende kracht tot 1 januari moet hij/zij vóór 1 oktober van het desbetreffende jaar een verzoek hebben ingediend bij de Belastingdienst. De notariële inbreng en oprichting van de BV zullen uiterlijk 15 maanden na het overgangstijdstip moeten zijn afgerond.

Ruisende inbreng

Bij een ruisende inbreng is maximaal 3 maanden terugwerkende kracht mogelijk. Het maakt hierbij niet uit wanneer de intentieverklaring is opgesteld. Wanneer je cliënt gebruik wil maken van terugwerkende kracht tot 1 januari van het desbetreffende jaar, dient hij/zij vóór 31 maart van het desbetreffende jaar de onderneming ruisend in te brengen in de BV. De notariële inbreng en oprichting van de BV zullen uiterlijk 9 maanden na het overgangstijdstip moeten zijn afgerond.

Geleideformulier

De Belastingdienst verleent alleen terugwerkende kracht als de intentieverklaring met het zogenoemde geleideformulier aangetekend aan de Belastingdienst wordt verstuurd. Het geleideformulier kan hier worden gevonden.

