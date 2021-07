Omzetverlies bij veel aanvragers TVL-1 lager dan verwacht

Het CBS heeft op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de cijfers over de definitieve vaststelling van de eerste TVL-periode op een rij gezet. Van de ongeveer 32.000 bedrijven waarvan de tegemoetkoming voor vaste lasten over juni-september 2020 (TVL-1) definitief is vastgesteld, moet 16 procent hun voorschot volledig terugbetalen.

Ongeveer 34 procent behoudt de tegemoetkoming, maar deze wordt wel lager vastgesteld dan eerder aangegeven. Bij ongeveer 12 procent van de bedrijven wordt de tegemoetkoming juist hoger. Het verschil tussen het eerder toegekende en vastgestelde bedrag hangt samen met het verschil tussen het vooraf ingeschatte omzetverlies en de gerealiseerde omzet van het bedrijf. Op 31 mei 2021 is voor ruim 80 procent van de bedrijven de TVL-1 definitief vastgesteld, dat zijn 31,7 duizend bedrijven. Van deze bedrijven wijkt bij 62 procent de gerealiseerde omzet af van de inschatting vooraf.

Vooral bij horecabedrijven lagere vaststelling

De vaststelling van de TVL-1 was bij ongeveer de helft van de bedrijven lager dan de toekenning, meldt het CBS. Dit kwam het vaakst voor in de horeca en de overige dienstverlening, waaronder kappers en schoonheidssalons (beiden 58 procent). Binnen de horeca waren het vooral restaurants (30 procent) en hotels (27 procent) waarvan de daadwerkelijke omzet niet aan het criterium van minimaal 30 procent omzetverlies voldeed.

Bij bedrijven in de ICT-sector en de verhuur en overige zakelijke diensten (waaronder uitzend- en reisbureaus) was het vastgestelde bedrag het vaakst gelijk aan of hoger dan de toekenning (63 procent). Ongeveer een op de zes ICT-bedrijven met TVL-1 schatte het omzetverlies te laag in en heeft recht op extra steun.

Vaststelling bij grotere bedrijven vaakst gelijk aan toekenning

De toekenning was bij ruim 60 procent van de bedrijven met minstens 50 werkzame personen gelijk aan de definitief vastgestelde TVL-1. Bedrijven met een bedrijfsgrootte tot 50 werkzame personen hadden meer moeite met het vooraf inschatten van hun omzet over juni tot en met september 2020. Bij deze bedrijven had maar 34 tot 41 procent van de bedrijven het omzetverlies correct ingeschat

Bron: CBS