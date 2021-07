Veel werkgevers verstrekken thuiswerkvergoedingen, weerstand tegen recht op thuiswerken

Meer dan de helft van de werkgevers heeft inmiddels de thuiswerkvergoeding ingevoerd. Een half jaar geleden was dat nog maar 20 procent van de werkgevers. 2 euro netto per dag is de norm. Gelijktijdig met de invoering van de thuiswerkvergoeding worden de regelingen voor reiskostenvergoedingen aangepast.

Dit blijkt uit onderzoek van werkgeversvereniging AWVN onder het Nederlandse bedrijfsleven. AWVN voorziet dat het aantal werkenden dat een thuiswerkvergoeding ontvangt snel verder zal stijgen. Een en ander past volgens AWVN in de ontwikkeling naar een post-coronasituatie waarin bij veel bedrijven hybride werken (deels thuis, deels op de zaak of elders) helemaal is geïntegreerd in het bedrijfsbeleid.

De meeste werkgevers willen na de coronacrisis het hybride werken vasthouden. De norm wordt daarbij twee dagen per week thuiswerken en de rest op locatie. 60 procent van de werkgevers geeft dit aan. Verder stellen 9 op de 10 werkgevers vast dat medewerkers graag regelmatig thuiswerken.

Uit het AWVN-onderzoek blijkt verder dat tweederde (68 procent) van de werkgevers inmiddels de mobiliteitsregeling heeft aangepast of dat gaat doen. Het populairst is de overstap naar de waarjewerkt-regeling waarin een reiskostenvergoeding en thuiswerkvergoeding in één budget worden gecombineerd.

Werkgevers tegen recht op thuiswerken

In Den Haag ligt momenteel een voorstel van D66 en GroenLinks voor om een recht op thuiswerken wettelijk vast te leggen. Daarvan zou alleen afgeweken kunnen worden als de werkgever een zwaarwegend bedrijfsbelang kan aanvoeren. AWVN is geen voorstander van dit wetsvoorstel en sluit zich aan bij de kritiek die de Raad van State op het wetsvoorstel heeft gegeven. Een thuiswerkrecht lost volgens de werkgeversvereniging geen bestaand probleem op, want werkgevers en werknemers kunnen afspraken over thuiswerk maken met elkaar, met de OR en in het arbeidsvoorwaardenoverleg en doen dat in de praktijk ook veelvuldig. Er zijn geen aanwijzingen dat er op grote schaal spanningen bestaan tussen werkgevers en werknemers over thuiswerken, stelt AWVN. Afspraken tussen werkgevers en werknemers zouden daarnaast veel beter inspelen op wat past bij de specifieke situatie van het individu, het team en de organisatie dan algemene wettelijke regels dat kunnen. Bovendien lijkt de voorgestelde drempel om van het recht af te kunnen wijken – het zwaarwegende bedrijfsbelang – volgens AWVN erg hoog, terwijl er allerlei gegronde redenen kunnen zijn voor organisaties om thuiswerken te begrenzen, zoals bijvoorbeeld voldoende momenten voor teamoverleg en klantcontact kunnen organiseren, creativiteit stimuleren en medewerkers intensiever begeleiden.

Onderzoek:

Hybride werken wordt het nieuwe normaal – met andere vergoedingen