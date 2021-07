Europese digitaks dreigt te sneuvelen door belastingakkoord G20

De Europese digitaks staat al een tijdje op de planning, maar de invoering ervan lijkt stilaan een utopie te worden. Maandag besloot de EU de belasting voor grote techbedrijven opnieuw uit te stellen.

Het idee van de digitaks, een winstbelasting voor internetbedrijven die op papier in de EU gevestigd zijn die belastingontwijking moet tegengaan, bestaat al lange tijd. Medio 2018 wilde de EU vaart maken met de belasting die onder meer Amazon en Apple zou raken. Nederland was een van de dwarsliggers. Later krabbelde ook Duitsland terug omdat in breder Oeso-verband al aan een digitaks wordt gewerkt. Toch kwam er een akkoord over een tijdelijke belasting, zolang de Oeso er niet uit is. Maar vlak daarna ging het plan weer in de ijskast. Ondertussen blijft ook de Oeso het aanpakken van techreuzen voor zich uit schuiven.

Eerst wachten op G20

Nu, inmiddels drie jaar later, stelt de Europese Commissie opnieuw een wetsvoorstel voor de digitaks uit. De commissie wil eerst de verdere uitwerking afwachten van het belastingakkoord dat dit weekend in Venetië door de G20 werd bereikt over een wereldwijde minimale winstbelasting. Die wordt in oktober verwacht. De commissie zou volgende week wetsvoorstellen voor een Europese digitaks presenteren. Dat gaat nu opnieuw niet door. Mogelijk speelt ook angst voor tegenmaatregelen vanuit de VS een rol: de Verenigde Staten zijn tegen de EU-plannen omdat ze vooral Amerikaanse bedrijven zouden treffen.

Het belastingakkoord van de G20 – de negentien belangrijke industrielanden plus de EU – voorziet in een minimumtarief van 15%, waarbij winsten van bedrijven worden belast in de landen waar ze worden geboekt.

Bron: ANP