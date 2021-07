Hoogste Duitse rechter veroordeelt cum/ex-fraude

De hoogste Duitse rechtbank heeft voor het eerst uitgesproken dat het illegaal is om dividendbelasting meermaals terug te vragen terwijl er maar één keer belasting is betaald. Die fiscale truc is bekend komen te staan als cum/ex-fraude. De uitspraak biedt Duitsland en andere gedupeerde staten duidelijkheid in het vervolgen van bankiers, handelaren en investeringsfondsen die meewerkten aan de zwendel die hun schatkisten miljarden euro’s hebben gekost.

Cum/ex-fraude

Cum/ex-fraude bestond uit het heel snel kopen en verkopen van grote pakketten aandelen rond de datum dat dividend wordt uitbetaald. Daarbij werd maar één keer dividendbelasting betaald, maar vroegen zowel verkopers als kopers van de aandelen om een teruggave van die belasting. Op die manier wisten betrokkenen bij de dividendconstructies tussen 2001 en 2016 ruim 55 miljard euro te ontfutselen, raamde het collectief van onderzoeksjournalisten The Cumex Files in 2018.

Belastingfraude

Het Bundesgerichthof in Karlsruhe, waarvan uitspraken in principe niet meer aangevochten kunnen worden, noemt de truc een ‘criminele daad van belastingfraude’. Waar eerder nog werd geopperd dat het een maas in de wet was die de onterechte teruggave van dividendbelasting mogelijk maakte, zet het Duitse hof daar nu een streep door. Het is overduidelijk dat je geen belasting terug mag vragen bij de fiscus die je nooit hebt betaald, verklaarde voorzitter Rolf Raum van het Bundesgerichthof.

Het hof verwierp ook twee beroepszaken van twee Britse zakenbankiers en een Duitse bank die werden veroordeeld wegens hun rol in de fraude. De twee bankiers werden in maart 2020 veroordeeld tot voorwaardelijke celstraffen, omdat ze Duitsland zeker 400 miljoen euro aan belastinginkomsten afhandig hebben gemaakt. De private bank M.M Warburg moest 176 miljoen euro betalen wegens de cum/ex-fraude.

ANP