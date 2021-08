FIOD verdenkt eigenaar administratiekantoor van belastingfraude

De FIOD doet momenteel onderzoek naar fraude met omzet- en inkomstenbelasting door de 38-jarige eigenaar van een administratiekantoor, meldt de fiscale opsporingsdienst. Er zijn doorzoekingen door de FIOD gedaan in een woning en een kantoorpand in Hardinxveld-Giessendam. De ondernemer is niet aangehouden. Wel is fysieke en digitale administratie in beslag genomen.

Verdenking

De verdachte heeft een eigen administratiekantoor en heeft vermoedelijk van 2015 tot 2020 opzettelijk onjuiste en onvolledige aangiften omzet- en inkomstenbelasting gedaan. Hij heeft zijn omzet tegen nultarief opgegeven, terwijl hij waarschijnlijk werkzaamheden heeft verricht die belast zijn met 21%. Mogelijk heeft de man bovendien meer omzet ontvangen dan aangegeven bij de Belastingdienst. De man heeft zich volgens de FIOD op die manier verrijkt met belastinggeld. De staatskas is daardoor vermoedelijk 150.000 euro misgelopen.

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.