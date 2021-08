Feuilleton-Professional-in-de-knel-(15): Gehackt

“Wat is dat nou voor plaatje? Heb jij dat zomaar in je presentatie zitten?” vroeg Els aan Johannes, terwijl Johannes snel doorklikte naar een volgende dia. Ze merkte dat ze totaal verrast was door wat ze zojuist had gezien. Ze zag dat Hein ook aangeslagen was.

“Ik weet het niet. Ik heb gisteren gewoon een powerpoint gemaakt, met daarin de controle aanpak van ZorroTrust BV en haar deelnemingen en toen zat dit plaatje er zeker niet bij,” stamelde Johannes. “Er moet ergens iets fout zijn gegaan.”

“Ik had het idee, dat het een oude foto van jou was. Je was toen nog lang niet zo grijs als nu.”

“Ik ken de foto niet en ik weet ook niet hoe die in mijn presentatie terecht is gekomen. Ik denk gewoon dat het een computerfout of iets dergelijk is.” Johannes hief zijn handen op. “Laten we maar snel verder gaan. Ik haal dat plaatje er wel uit als we morgen overleg hebben met het controleteam.”

“Ik vind het wel heel raar” zei Hein “Zo’n plaatje moet dan op zijn minst op je computer staan, of je bent ergens naar toe gesurft, waar dat soort plaatjes op staan.”

Els zag dat Johannes wat ongemakkelijk heen en weer begon te schuiven op zijn stoel. Was het inderdaad stom toeval? Of Johannes op de foto stond had ze niet zo snel gezien. Wel dat het een uiterst compromitterende foto was. Dat het uitgerekend Johannes overkwam, verbaasde haar niet. Maar het gaf dan wel aan, dat hij bepaalde websites bezocht. Dat had ze niet achter Johannes gezocht. Dus ze merkte ook bij zichzelf dat ze teleurgesteld was. Ze ging er vrijwel automatisch van uit dat haar mannelijke collega’s seksueel getinte websites niet bezochten. Was ze daarin te naïef? Maar misschien was Johannes er ook wel een keer per ongeluk naartoe gesurft. Doordat hij een bepaalde zoekterm in Google had gebruikt. Zelf was ze daardoor ook wel eens op vreemde websites terechtgekomen. En met cookies werd er zoveel materiaal op je computer opgeslagen. Ze merkte dat ze rustiger werd nu ze een verklaring had gevonden voor het feit dat ze geconfronteerd was met de afbeelding in de presentatie van Johannes.

Mailbericht: nog meer foto’s

Op een andere plek zat Darja. Het was haar gelukt. Ze had een foto van tien jaar geleden van Johannes met een aantal schaars geklede dames op weten te nemen in een aantal powerpointpresentaties, waaraan Johannes de afgelopen tijd had gewerkt. Wanneer hij die presentaties ging gebruiken wist ze op dat moment nog niet. Maar zo juist had gezien dat hij een presentatie van ZorroTrust had gebruikt. Ze had er wel bij willen zijn, toen hij bij de bewuste dia was aangekomen en of Johannes de foto ook herkende.

Ze besloot Johannes een mail te sturen.

Hallo, kwam die foto in je powerpointpresentatie je bekend voor? Ik heb nog meer foto’s van je, die ik altijd met je kan delen. Maar ik kan ze natuurlijk ook met je collega’s of klanten delen. Ik weet niet of je daar op zit te wachten.

Je denkt natuurlijk dat ik geld van je wil hebben. Maar dat is niet zo. Wat ik wel wil? Dat vertel ik je in volgende mail.

PS: Ik zou mijn powerpointpresentaties van de afgelopen dagen nog maar eens goed nakijken. Ik heb er nog een paar verrassingen meer in gestopt.

Tot snel

De volgende ochtend ging de smartphone van Els over, toen ze op het scherm keek, zag ze dat het Johannes was.

“Heb je even tijd voor mij?” vroeg hij gehaast

“Over een kwartier heb ik een Zoom-afspraak dus ik heb wel even” Els merkte dat ze nieuwsgierig was.

“Ik denk dat ik of wij gehackt zijn. Ik kreeg gisteravond een heel raar mailtje binnen, met de strekking dat ik nog maar eens goed naar mijn andere powerpointpresentaties moest kijken. Dat heb ik gedaan en er waren nog vijf andere presentaties waaraan ik gewerkt heb, waar dezelfde foto in is opgenomen. Ik schrok er enorm van en heb er vannacht ook slecht van geslapen.”

“Heb je die mail nog?”

“Nee, ik heb hem meteen weggegooid. Voordat er nog meer kwaad wordt aangericht.”

“Heb je Hein al geïnformeerd?”

“Nee, ik dacht ik bel eerst jou. Wij kennen elkaar tenslotte al wat langer.”

“Ik zal Hein vragen om contact te leggen met ZorroTrust, misschien dat die nog iets kunnen vinden.”

“Ja, ja goed idee. Het zit me helemaal niet lekker. Vooral omdat ik werkelijk niet weet waar het om gaat.”

Els verbrak de verbinding en belde met Hein. “Zou je ZorroTrust kunnen vragen om te kijken of er mogelijk problemen zijn met de beveiliging van Johannes?”

“Hoe dat zo?” ze merkte dat Hein meer wilde weten.

“Nou, hij belde mij dat hij misschien gehackt was. Beetje vreemd verhaal. Maar belangrijk genoeg om toch te laten onderzoeken.”

“Ik zat een verzoek bij ZorroTrust indienen.”

Jan Wietsma

Eerdere afleveringen:

Feuilleton Professional in de knel (1): Schipperen rond Corona

Feuilleton Professional in de knel (2): Financiering na corona?

Feuilleton Professional in de knel (3): ZorroTrust kijkt mee

Feuilleton Professional in de knel (4): Wirecard: Probleem van …..?

Feuilleton Professional in de knel (5): Thuiswerkdagroutines

Feuilleton Professional in de knel (6): Issues

Feuilleton-Professional-in-de-knel-(7): Corona, retail en digitale economie

Feuilleton-Professional-in-de-knel-(8): Corona, Kantoorregels, fatsoensregels

Feuilleton-Professional-in-de-knel-(9): Bereidheid jonge mensen om voor accountancy te kiezen…

Feuilleton-Professional-in-de-knel-(10): “Wat vind je nu leuk aan het accountantsvak? Het lijkt mij zo saai…”

Feuilleton-Professional-in-de-knel-(11): Darkmoney

Feuilleton-Professional-in-de-knel-(12): Wat wordt er nu echt van ons verwacht?

Feuilleton-Professional-in-de-knel-(13): Fraude en fraudedetectie: wie, wat, waar en waarom?

Feuilleton-Professional-in-de-knel-(14): Jojobeleid…