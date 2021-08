Wirecard-aandeelhouder eist schadevergoeding voor Duitse rechter

De grote Duitse vermogensbeheerder Union Investment, voormalig aandeelhouder van Wirecard, is naar de rechter gestapt om een schadevergoeding te eisen voor het faillissement van de betaaldienstverlener. Ondertussen boekt het onder vuur liggende EY een kleine opsteker: een kritisch rapport wordt niet openbaar.

Union wil een compensatie van de curator van Wirecard, die afgelopen jaar de resterende activa van de omgevallen betalingsgroep heeft verkocht. De vermogensbeheerder claimt een verlies van € 243 miljoen toen Wirecard in juni 2020 faillissement aanvroeg, meldt de Financial Times. Het beursgenoteerde bedrijf was op het hoogtepunt in 2018 ruim € 24 miljard waard. Union brengt ruim 70 verklaringen van Wirecard in stelling die misleidend en frauduleus zouden zijn. De advocaat van de investeerder stelt dat die verklaringen aanzetten tot het aankopen van aandelen. Vorderingen van aandeelhouders zouden op dezelfde manier moeten worden behandeld als die van andere schuldeisers in insolventieprocedures, aldus Union. Volgens het Duitse recht moeten aandeelhouders echter altijd als laatste aansluiten in de rij van schuldeisers. ‘Voor ons zou de consequentie zijn dat we helemaal geen compensatie ontvangen’, stelt Union.

Vele miljarden aan vorderingen

Als de eis wordt toegewezen, zouden banken en obligatiehouders die Wirecard meer dan € 3 miljard euro hebben geleend een eventuele schade-uitkering moeten delen met voormalig aandeelhouders. In totaal zouden schuldeisers in totaal voor ruim € 14 miljard aan vorderingen hebben ingediend. Verkoop van de Wirecard-activa heeft tot nu toe € 600 miljoen opgeleverd. In de failliete boedel zit ook nog € 300 miljoen in contanten. De curator onderzoekt nog mogelijke claims tegen voormalige Wirecard-bestuursleden en tegen accountant EY.

Rapport niet openbaar

EY ligt onder vuur omdat de jaarrekeningcontrole tekort zou hebben geschoten, maar boekte afgelopen week wel een succesje: een onderzoeksrapport over de audits waarin ruim 150 interne EY-documenten worden geciteerd, mag van het Duitse hooggerechtshof niet worden gepubliceerd. Parlementsleden hadden om publicatie verzocht, maar EY wierp tegen dat daarmee bedrijfsgeheimen openbaar zouden worden gemaakt. Het hof doet daar geen uitspraak over, maar oordeelt dat de betrokken parlementaire commissie geen rechtszaken meer kan aanspannen omdat ze zichzelf heeft ontbonden.

’50 pagina’s dynamiet’

In het onderhavige rapport zouden ernstige tekortkomingen in het werk van EY aan de kaak worden gesteld. Zou zouden frauderisico-indicatoren niet zijn herkend, professionele richtlijnen niet volledig zijn gevolgd en te veel zijn geleund op mondelinge toezeggingen van leidinggevenden. Het rapport zou volgens een van de commissieleden ’50 pagina’s dynamiet’ bevatten. ‘De tekortkomingen in de controle overtroffen de ergste verwachtingen van de commissie.’

Bron: Financial Times