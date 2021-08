Nederlandse banken klaar voor nieuwe Bazel-kapitaaleisen

De Nederlandse banken hebben al genoeg geld in kas om te voldoen aan de komende nieuwe internationale Bazel 3-kapitaaleisen, meldt De Nederlandsche Bank. Ze hebben zeker 12 miljard euro op overschot.

Met name de laatste jaren hebben de banken hun kapitaalbuffers versterkt. ‘Vier jaar geleden werd er nog van uitgegaan dat de grootbanken extra kapitaal nodig zouden hebben om de minimumnormen uit het Bazel-akkoord te halen. Dat is niet langer het geval, op basis van de situatie ultimo 2020 blijken banken al in staat te zijn om te voldoen aan de eisen van het finale Bazelse akkoord. De nieuwe berekeningen zijn gemaakt nu de Europese Commissie dit najaar voorstellen zal publiceren om de wereldwijd afgesproken regels voor banken in Europa te implementeren’, licht de toezichthouder toe. In het Bazel 3-akkoord zijn mondiale afspraken gemaakt over de hoeveelheid kapitaal die banken moeten aanhouden. Niet alle afspraken zijn echter al in Europa ingevoerd. ‘Eind 2017 is namelijk besloten tot verdere hervormingen van de kapitaalseisen van banken, die bekend staan als “finaal Bazel 3”.’

Risicogewogen activa

De nieuwste eisen gaan onder meer in op de manier waarop banken hun risicogewogen activa (RWA) moeten berekenen. Dat is het kapitaal dat moet worden aangehouden tegenover de uitgezette leningen. Banken kunnen enerzijds een standaardbenadering gebruiken om het risico van een lening te bepalen, waarbij het risico op de lening in regelgeving is voorgeschreven. ‘Deze standaardbenadering schrijft voor dat banken relatief minder kapitaal aan hoeven te houden voor een veiligere hypotheek, dan voor een bedrijfslening die risicovoller is.’ Daarnaast kunnen banken ook interne modellen gebruiken, waarbij historische data worden gebruikt. ‘Er is echter gebleken dat interne modellen voor bijvoorbeeld vergelijkbare portfolio’s leningen tot grote verschillen leidden in de RWA. Dit heeft het vertrouwen in de RWA’s geschaad en geleid tot een ongelijker speelveld tussen banken. Finaal Bazel 3 heeft als doel om ongegronde verschillen tussen RWA’s in te perken.’

Strenger op interne risicoweging

Dat gebeurt door vast te leggen dat de totale RWA op basis van interne modellen niet lager mag zijn dan 72,5% van de RWA conform de standaardbenadering. Daarnaast zijn voor die standaardbenadering de risicowegingen fijnmaziger op de risico’s afgestemd. Interne modellen zijn ook duidelijker gereguleerd. ‘Ten derde mogen banken de kapitaalvereisten voor operationeel risico (zoals fraude en datalekken) niet meer met interne modellen ramen, maar uitsluitend met één standaardbenadering. Tot slot mogen banken enkel nog standaardmethodes gebruiken om de kapitaaleisen te berekenen voor verliezen op derivatencontracten die kunnen ontstaan door een verslechterde kredietwaardigheid van de tegenpartij.’

De buffers zijn bij de Nederlandse banken zodanig verbeterd dat van een kapitaaltekort bij een onverkorte implementatie van Bazel geen sprake meer is, ‘zelfs als rekening wordt gehouden met diverse ontwikkelingen, zoals een exit uit de Covid-19-crisismaatregelen’. Volgens de berekeningen van DNB ligt het kapitaalniveau 12 tot 15 miljard euro boven wat vereist wordt onder finaal Bazel 3.

Bron: DNB