Banken niet blij met nieuwe spaarders

Alle Nederlandse banken, met uitzondering van de Rabobank, zien een sterke vraag naar zakelijke rekeningen. Ondernemers proberen een negatieve rente te ontlopen, constateert het FD.

Negatieve rente

Het afgelopen jaar hebben de banken een negatieve rente ingevoerd voor mensen met een bepaald saldo op de rekening. Bij de meeste banken geldt dat er rente moet worden betaald voor bedragen boven de € 100.000, bij sommige banken ligt de grens op € 150.000. ING heeft dit jaar 20% meer aanvragen binnen voor een zakelijke rekening dan in 2020. Volgens de Volksbank, het bedrijf achter de merken SNS en ASN, is er een aanzienlijke groep klanten die alleen een spaarrekening wil openen. De wachttijd voor een nieuwe rekening is opgelopen. Rabobank ziet slechts een iets verhoogde interesse in het openen van zakelijke rekeningen.

Aanvullende voorwaarden

Om de toestroom van nieuwe klanten te temperen stellen banken aanvullende voorwaarden. Zo zijn spaarders die willen spreiden alleen welkom bij de Volksbank als ze ook andere producten afnemen. Ook andere banken ontwikkelen beleid om de toestroom van onrendabele klanten te remmen.

Bron: FD