Waarschuwing EY’er Lelieveld vanwege ‘misleidend’ DNB-rapport in hoger beroep geschrapt

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft de waarschuwing geschrapt die de Accountantskamer in 2019 aan toenmalig bestuursvoorzitter van EY Accountants Rob Lelieveld oplegde.

Misleidend rapport

EY ging in de fout met een rapport voor De Nederlandsche Bank dat werd gebruikt om een boetebesluit van de toezichthouder aan ondernemer Frank Vogel en diens vermogensbeheerder GSFS Asset Management te onderbouwen. Advocaat Jasper Hagers diende de tuchtklacht in namens de ondernemer.

Accountantskamer

De Accountantskamer de legde de bestuurder van het kantoor een waarschuwing op in verband met structurele tekortkomingen in het kwaliteitssysteem, omdat niet duidelijk was dat het boeterapport voor DNB was opgesteld door niet-accountants, die zich niet hoefden te houden aan de beroepsregels voor accountants. Lelieveld was als bestuursvoorzitter tuchtrechtelijk verantwoordelijk voor het kwaliteitssysteem waaronder de opdracht voor DNB was uitgevoerd. Dit voorjaar vertrok hij na 41 jaar dienstverband bij het Big Fourkantoor.

Hoger beroep: rapport was incident

Het CBb komt nu in hoger beroep tot een ander oordeel dan de Accountantskamer. In dit geval is het uitbrengen van het rapport niet goed verlopen, gaf ook Lelieveld toe. Het CBb volgt de voormalig bestuursvoorzitter dat dit incident is dat niet representatief is voor de gang van zaken bij EY Accountants.

Het College is het ook niet eens met de Accountantskamer dat Lelieveld naliet passende maatregelen te treffen toen bleek dat sprake was van onvolledige informatie over de opstellers van het rapport. Op de vragen van de klagers over de opstellers heeft EY Accountants vlot en adequaat gereageerd, oordeelt het CBb. Lelieveld mocht de beantwoording van die vragen overlaten aan de afdeling Juridische zaken.

Het CBb schrapt daarom de opgelegde waarschuwing.