Hagenaars met agrarische uitzendbureaus aangehouden voor belasting- en coronasubsidiefraude

De FIOD heeft in het kader van een strafrechtelijk onderzoek twee inwoners uit Den Haag aangehouden van 34 en 32 jaar op verdenking van fraude met loon- en omzetbelasting.

Boekenonderzoeken

De mannen gaven leiding aan drie besloten vennootschappen die actief zijn geweest in de uitzendbranche. De drie uitzendorganisaties waren vooral actief in de agrarische sector, meldt de fiscale opsporingsdienst. Bij boekenonderzoeken is vastgesteld dat niet alle omzet is verantwoord, er geen (loon)administratie is en dat de aangiften loonheffingen en omzetbelasting onvolledig zijn verantwoord.

NOW- en TVL-fraude

Naast de belastingfraude worden de twee aangehouden Hagenaars ook verdacht van oplichting van het RVO en UWV met ten onrechte aangevraagde NOW- en TVL-subsidies voor bijna 300.000 euro. Na hun aanhouding op twee woonadressen zijn ter plekke doorzoekingen verricht. Daarbij werden diverse goederen in beslag genomen, waaronder administratie, gegevensdragers, een auto en twee gaspistolen met bijbehorende munitie.

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.