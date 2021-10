TIC Advisory sluit zich aan bij UHY 

TIC Advisory, de Financieel Due Diligence specialist uit Leusden, heeft zich in september aangesloten bij UHY International, een van de grootste netwerken van zelfstandige accountants- en adviesbureaus. TIC Advisory gaat vooral optrekken met andere praktijken die zich bezighouden met fusies, overnames en overige transacties.

Internationaal netwerk

Het wereldwijde UHY-netwerk met meer dan 8.500 professionals geeft TIC Advisory toegang tot lokale marktkennis en expertise in meer dan honderd landen, waarmee het zijn Nederlandse klanten van betere internationale adviezen kan voorzien. Partner Jos Raben, hiervoor onder meer werkzaam voor RSM, PwC, Mazars en KPMG: ‘Dat we ons hebben aangesloten bij UHY komt voort uit de ambitie van onze klanten. Zij zijn internationaal actief en willen ook in het buitenland de beste ondersteuning. Via het netwerk kunnen wij samenwerken met een groot aantal partners over de grens. Daarbij behouden we onze zelfstandigheid, wat voor ons belangrijk is.’ Partner Ralph Hoogerhuis, hiervoor onder meer werkzaam voor KPMG en EY: ‘Wij hebben al een reputatie opgebouwd van succesvolle internationale deals. De wereldwijde aanwezigheid van het netwerk en de expertise en kennis die wordt gedeeld tussen UHY-professionals, versterkt onze marktpositie, lokaal en internationaal’.

Cross-border deals

Cross-border deals waar TIC Advisory in de afgelopen maanden aan heeft gewerkt zijn onder meer de overname van het Nederlandse IT-adviesbureau Verdonck, Klooster & Associates door de Duitse investeringsmaatschappij AUCTUS Capital Partners (TIC Advisory voerde de buy-side financieel due diligence uit) en de overname van het Duitse kunststofbedrijf Geku Plastik door Holland Plastic Industries (ook hier leverde TIC Advisory buy-side advies).

Govers

TIC Advisory is het tweede Nederlandse lid van UHY International, naast Govers Accountants/Adviseurs uit Eindhoven. Dit kantoor heeft circa 160 professionals die zich vooral inzetten op het gebied van belasting-, accountancy-, audit- en payrolldiensten. TIC Advisory en Govers presenteren zich naar buiten toe als UYH Netherlands.