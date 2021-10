OM kiest voor fiscale aanpak om dubieuze internetondernemers aan te pakken

Het lukt justitie de afgelopen jaren maar met moeite om digitale criminaliteit strafrechtelijk aan te pakken. Daarom heeft het Openbaar Ministerie besloten om het in een zaak tegen twee Nederlandse ondernemers met hostingbedrijven over een andere boeg te gooien en beiden te vervolgen voor belastingfraude, meldt NRC.

De bestaande wetgeving biedt op dit moment vaak nauwelijks aanknopingspunten om internetondernemers aan te pakken die via hun servers toegang bieden tot websites voor drugshandel, illegale software en kinderporno. Ook is dat soort bulletproof hosting vanwege de internationaal vertakte activiteiten voor justitie meestal lastig te vervolgen. Klanten zelf registreren zich bovendien soms alleen met een mailadres en betalen met cryptovaluta. De hostingbedrijven vestigen zich vaak op papier in landen die internetcriminaliteit niet of gebrekkig vervolgen en registreren hun financiële holdings in belastingparadijzen.

Afvoerputje van het internet

Het OM legt de beruchte ondernemers Bartholomeus Johannes (‘Bab’) K. en zijn zakenpartner Reinier van E. daarom nu belastingfraude ten laste. Bab K. is bestuurder van hostingbedrijf Ecatel in Den Haag. Dat bedrijf is wel omschreven als ‘het afvoerputje van internet’. Van E. dook met het bedrijf Quasi Networks recent op in de Pandora Papers in verband met belastingontwijking.

FIOD-inval

De FIOD deed eind september 2020 al een inval in verband met de verdenking van belastingfraude. FIOD en OM werkten daarna elf maanden samen om uit de enorme hoeveelheid digitaal materiaal de bewijsvoering rond te krijgen. Dat leidt nu ook daadwerkelijk tot vervolging van de twee ondernemers. Of hen behalve belastingfraude ook witwassen ten laste wordt gelegd moet nog blijken.

Bron: NRC