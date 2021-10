NBA: draai alvast proef met rapportage fraudewerkzaamheden

Accountants zijn vanaf controlejaar 2022 verplicht in hun controleverklaring te rapporteren over hun werkzaamheden op het gebied van fraude en continuïteit. De NBA heeft er een brochure met uitleg over gemaakt en roept niet-oob-kantoren op om nu al met de rapportage te starten.

Doel van de brochure is dat accountants hun klanten tijdig kunnen informeren en nu alvast het gesprek met de klant aan kunnen gaan. Voor oob-accountantsorganisaties geldt de verplichting om over fraude te rapporteren al over boekjaar 2021. De verplichting houdt verband met de herziening van Standaard 700 die op dit moment wordt geconsulteerd.

Niet-oob: nu al rapporteren

In de brochure worden de komende veranderingen en de gevolgen voor de klant verder toegelicht. Daarnaast vormt de brochure een leidraad voor accountants om het gesprek met hun klant aan te gaan. ‘Voor niet-oob-accountantsorganisaties is de rapportage over fraude en continuïteit in de controleverklaring weliswaar nog niet verplicht over boekjaar 2021, maar gezien het maatschappelijke belang ervan, roept de NBA accountants op om nu al te rapporteren over deze onderwerpen. Dit biedt zowel accountants als klanten de mogelijkheid om alvast proef te draaien, voordat de nieuwe regelgeving daadwerkelijk van kracht wordt.’