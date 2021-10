Toekomstcheck moet ondernemer inzicht bieden in liquiditeit en scenario’s

MKB-Nederland en VNO-NCW hebben een nieuw instrument voor ondernemers ontwikkeld dat onder meer inzicht geeft in hun liquiditeitspositie voor de komende twaalf maanden. Ook kunnen ze met deze toekomstcheck zien wat er in verschillende scenario’s met hun liquiditeit gebeurt.

Beide organisaties willen ondernemers met de tool helpen om het vizier na de coronacrisis weer op de toekomst te richten. ‘Ondernemers hebben veel aan hun hoofd. Met de Toekomstcheck helpen we ze eenvoudig inzicht te krijgen in de liquiditeit van hun bedrijf. Hoe staan ze er nu voor en wat is de prognose voor de komende twaalf maanden? En in hoeverre is het bedrijf bestand tegen verschillende toekomstscenario’s? Zo proberen we extra ondersteuning en perspectief te bieden om uit deze onzekere tijden te komen’, aldus VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen.

Doorverwijzing voor advies

Volgens de ondernemersverenigingen kunnen bedrijven met de check op een makkelijke efficiënte manier financieel voorbereid zijn op wat er in de toekomst kan gaan gebeuren.

De check biedt een indicatie van de financiële liquiditeit in drie scenario’s: realistisch, optimistisch en pessimistisch. Bovendien krijgen ondernemers tips bij de relevante scenario’s en worden ze voor persoonlijke begeleiding doorverwezen naar het Ondernemersklankbord en in het vervolg ook brancheorganisaties.

De tool is onderdeel van het project ‘Blik op de toekomst, met perspectief vooruit’, een initiatief van MKB-Nederland in samenwerking met het Ondernemersklankbord, de Kamer van Koophandel en VNO-NCW.