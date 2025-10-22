Ga bijtijds het gesprek aan over liquiditeit 

Geldverstrekkers geven je alleen een paraplu als de zon schijnt. Ondernemers weten dat als geen ander, want zodra het economisch even tegenzit of als er risico’s spelen, wordt het voor hen ineens een stuk lastiger om financiering te krijgen.

Juist dán is liquiditeit cruciaal om kansen te benutten of tegenvallers op te vangen.

De wereld van financiering is de afgelopen jaren enorm veranderd. Waar banken ooit vanzelfsprekend de eerste en vaak enige financieringsbron waren, zien we nu een landschap met meer dan honderd nieuwe aanbieders: fintechs, investeerders, crowdfundingplatforms, private fondsen, factoringpartijen en leasemaatschappijen. Dat biedt ondernemers kansen, maar maakt het speelveld ook complexer. Ook zijn er partijen waar je als ondernemer gemakkelijk en snel financiering kunt krijgen, maar waarbij de daadwerkelijke kosten onduidelijk zijn. In de praktijk kunnen deze soms zelfs oplopen tot wel meer dan 25% per jaar.

Voor accountants betekent dit dat klantgesprekken over financierbaarheid niet alleen meer over de bank gaan, maar over de financiële weerbaarheid van de onderneming als geheel. Stel je klant simpelweg de vraag: “Is jouw onderneming liquide genoeg om tegen een stootje te kunnen?” Liquiditeit is geen onderwerp meer dat je ‘er nog even bij doet’ als de cijfers klaar zijn. Het is een strategisch thema dat direct raakt aan de risicobeheersing, continuïteit en groei van je klant.

Vooruitkijken

Natuurlijk kijk je samen met je klant terug in de tijd: cijfers duiden, jaarrekeningen opstellen, marges en rendement analyseren. Maar financierbaarheid vraagt om een andere blik: de vooruitkijkspiegel. Daar horen meerdere vragen bij, zoals:

Hoe snel groeit de onderneming?

Welke investeringen staan er op de planning?

Hoe afhankelijk is de cashflow van enkele grote klanten?

Hoelang zijn de betalingstermijnen in de keten?

Wat gebeurt er als de rente nog eens stijgt?

Deze vragen staan niet in de jaarrekening, maar ze bepalen wél of je klant zijn financiering op orde heeft. Wie deze vragen nu stelt, voorkomt paniek later wanneer de financiële ‘paraplu’ ineens hard nodig blijkt.

Drie signaalmomenten om liquiditeit te bespreken

Er zijn een paar herkenbare momenten c.q. situaties waar je als accountant extra alert op moet zijn. Zie het als vroegsignalering; een vaardigheid die ondernemers bijzonder waarderen.

1. Sterke groei zonder kasplanning. Veel ondernemers sturen op omzet, niet op kasstroom. Een omzetgroei van 20% klinkt positief, maar kan leiden tot tekorten als de betalingstermijnen oplopen of de voorraden groeien. Tip: help de ondernemer om een kasprognose te maken, die aansluit op de realiteit van debiteuren, crediteuren en voorraadfinanciering.

2. Afhankelijkheid van één financier of leverancier. Eén bank, één kredietlijn, één grote klant: het voelt overzichtelijk, maar maakt je klant kwetsbaar. Als er één partij afhaakt, valt er weinig meer te sturen. Tip: bespreek diversificatie van financieringsbronnen.

3) Te weinig inzicht in werkkapitaal. Werkkapitaal wordt vaak gezien als iets wat ‘vanzelf’ goed moet komen. In werkelijkheid zit daar vaak het grootste verbeterpotentieel. Tip: maak werkkapitaal onderdeel van het periodieke gesprek. Kleine verbeteringen (snellere facturatie, kortere betalingstermijnen) kunnen duizenden euro’s aan liquiditeit opleveren.

Wat je als accountant kunt doen

Als accountant heb je een unieke positie. Je zit namelijk dicht bij de cijfers én bij de ondernemer. Dat maakt jou tot de logische gesprekspartner om financierbaarheid bespreekbaar te maken — niet pas als er een probleem is, maar structureel. Hierna volgen zes praktische manieren om dat te doen:

Begin vroeg – vraag jaarlijks bij het opstellen van de cijfers naar geplande investeringen of groeiplannen.

Maak liquiditeit visueel – gebruik dashboards of grafieken om kasstromen en liquiditeitsbuffers inzichtelijk te maken.

Werk met scenario’s – wat gebeurt er bij 10% omzetdaling of -stijging?

Vergelijk ratio’s met branchegemiddelden – dat maakt inzicht direct concreet.

Introduceer (eventueel in samenwerking met een specialist) alternatieve financiers – laat zien dat er meer opties zijn dan de bank.

Leg afspraken vast – maak van liquiditeitsmanagement een terugkerend agendapunt in het overleg met je klant.

De kracht van timing

Veel ondernemers maken de fout om pas financiering aan te vragen als ze geld tekortkomen, terwijl de beste tijd om te financieren nou juist het moment is waarop het goed gaat met het bedrijf van je klant. De cijfers zijn dan sterk, de risicoperceptie is laag en de voorwaarden zijn gunstig. Als accountant kun je dat strategische moment helpen bepalen, omdat je de financiële geschiedenis, de seizoenspatronen en de groeiambities van je klant kent. Dat maakt je de ideale sparringpartner om te zeggen: “Nú is het moment om de financiering alvast te regelen — vóórdat je hem echt nodig hebt.”

Veranderende rol accountant

Ondernemers verwachten dat hun accountant meedenkt over de toekomst van hun bedrijf: over digitalisering, financiering, rendement en risico’s. Dat verlangt van de accountant dat hij of zij de rol pakt van financieel regisseur. Door het gesprek over liquiditeit te voeren, laat je zien dat je die rol serieus neemt. Bovendien versterkt het de relatie met je klant. Wie meedenkt over groei én bescherming, wordt namelijk vooral gezien als vertrouwenspersoon – en niet als controleur. Daarmee bouw je aan een solide klantenkring.

Regel de paraplu

De uitspraak “Geldverstrekkers geven alleen een paraplu als de zon schijnt” is misschien cynisch, maar bevat wel een belangrijke waarheid. Juist nu de wereld grillig is en financiering snel kan kantelen, ligt hier een kans voor accountants om van toegevoegde waarde te zijn. De accountant die zijn klanten nu al helpt om die paraplu te regelen, zorgt ervoor dat zij straks droog blijven als de bui toch losbarst.

Wil je ondernemers nóg beter helpen bij hun financieringsstrategie?

Volg dan de cursus Financieringsmogelijkheden voor MKB-ondernemers en leer hoe je klanten begeleidt naar de juiste financiering. Schrijf je hier in!

N. (Niels) Leijten is verbonden aan Stapelfinancieringen BV en partner van Fiscount Financieringsservice.