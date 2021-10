Rotterdamse ondernemer verzon vermoedelijk omzetgegevens voor TVL-aanvraag

De FIOD heeft afgelopen week een 57-jarige inwoner van Leiden aangehouden die verdacht wordt van fraude met coronasteunmaatregelen. De woning van de verdachte is doorzocht en ook een winkelpand in Rotterdam, meldt de fiscale opsporingsdienst.

Omzetgegevens vervalst

De FIOD is het strafrechtelijk onderzoek gestart na aangifte van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). De verdachte ondernemer had een aanvraag ingediend voor het verkrijgen van Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Het vermoeden is dat deze aanvraag TVL vals is. De omzetgegevens die gemeld zijn aan de RVO zijn vermoedelijk verzonnen om daarmee een maximale vergoeding te verkrijgen. Het nadeel voor de Nederlandse staat is 72.000 euro. Dat bedrag was uitbetaald als voorschot.

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.