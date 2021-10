Oud-medewerker Rijkswaterstaat verdacht van miljoenenfraude

Een voormalig medewerker van Rijkswaterstaat wordt door het Openbaar Ministerie Oost-Nederland vervolgd voor valsheid in geschrifte, verduistering en oplichting gepleegd in de hoedanigheid als ambtenaar.

Rijkswaterstaat deed in 2019 aangifte tegen de man, meldt het OM. Hij zou Rijkswaterstaat vanaf 2012 tot 2019 benadeeld hebben voor een bedrag van ongeveer 2 miljoen euro.

Valse facturen

Vanuit zijn functie was hij bevoegd om opdrachten te verstrekken en facturen hiervoor te accorderen, zodat de facturen door de administratie betaald werden. De oud-medewerker wordt ervan verdacht dat hij in de periode 2012-2019 een grote hoeveelheid valse facturen heeft aangemaakt en die facturen heeft laten uitbetalen. De betalingen werden gedaan aan de verdachte zelf en aan andere personen, die hij op deze wijze financieel ondersteunde met geld van Rijkswaterstaat.

Vier ontvangers van geld zijn ook als verdachte in het onderzoek aangemerkt. De officier van justitie zal later een beslissing nemen over eventuele verdere vervolging van deze personen. De voormalig medewerker van Rijkswaterstaat staat op 4 november terecht voor de meervoudige kamer van de rechtbank in Zutphen.