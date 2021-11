Polis tegen cyberrisico flink duurder

Bedrijven zien de premies voor zakelijke verzekeringen wereldwijd nog steeds stijgen, maar minder dan voorheen, meldt risicoadviseur Marsh. Uitzondering vormen cyberverzekeringen: daar neemt de premiestijging nog altijd toe.

Marsh peil elk kwartaal het prijsniveau van verzekeringen in de zakelijke markt. Dat stijg al een tijdje, met als piek het vierde kwartaal van vorig jaar. Toen gingen de premies met 22% omhoog. Verzekeringen worden nog altijd duurder, constateert Marsh, maar de grote stijging lijkt eruit. In het derde kwartaal van dit jaar zijn de premies wereldwijd 15% hoger geworden. Met name eigendomsverzekeringen en bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen stijgen veel minder in premie. In Europa is het stijgingspercentage met 10% relatief bescheiden. Aan de overkant van de Noordzee gaat het harder: in het Verenigd Koninkrijk betalen bedrijven nu 27% meer dan een jaar geleden.

Premies met 60% en meer omhoog in Cyber

De premiestijging zet bij cyberverzekeringen wel door. Zo betaalden bedrijven in de VS het afgelopen kwartaal 96% meer dan een jaar eerder, terwijl dat in het tweede kwartaal nog een plus van 56% was. Ook in het VK versnelt de prijsstijging: die is 73%, tegen 35% in het tweede kwartaal. In Europa gaat het om premieverhogingen van 60% en meer, meldt Marsh. Eerder werd al duidelijk dat Nederlandse bedrijven steeds moeilijker een polis kunnen sluiten om zich in te dekken tegen cyberrisico’s. Verzekeraars worden nu ook strenger bij het accepteren van brandverzekeringen, zien de onderzoekers. Voorwaarden worden aangepast, waarbij met name de dekking voor besmettelijke ziektes en cyberrisico’s word beperkt of uitgesloten.

Piek lijkt voorbij

Brandverzekeringen zijn het afgelopen kwartaal gemiddeld 12% duurder geworden in Europa, de premies voor ongevallenverzekeringen zijn gemiddeld 5% verhoogd. De grootste stijging doet zich voor bij financiële en professionele verzekeringen: daar is de premienota 14% hoger dan een jaar eerder. De premies in de zakelijke markt stijgen in Europa al vanaf het laatste kwartaal van 2018. Het derde kwartaal van vorig jaar bereikte de toename een piek, met premieverhogingen van gemiddeld 24% voor financiële en professionele verzekeringen en 21% voor brandverzekeringen.