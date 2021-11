Vaststelling TVL Q1 2021 nog een week door te geven

Ondernemers die TVL Q1 2021 hebben aangevraagd en nog geen vaststelling hebben doorgegeven hebben hiervoor nog een week de tijd. Tot nu toe ontvangen de meeste ondernemers meer geld na de definitieve berekening, meldt de RVO. De deadline voor het doorgeven van de werkelijke omzet voor TVL Q1 2021 is 11 november, 17:00 uur.

Iedere ondernemer die een aanvraag indiende, kreeg per e-mail het verzoek de werkelijke omzet door te geven. Het is belangrijk om de werkelijke omzet door te geven vóór het verstrijken van de deadline. De RVO verstuurde tot 2 november 99.028 vaststellingsverzoeken. Daarvan zijn er momenteel 54.749 vastgesteld.

Akkoord geven of zelf invullen

De vaststelling voor de TVL is vaak niet veel werk. Het formulier is al vooraf ingevuld met gegevens van de Belastingdienst. Ondernemers geven dan alleen nog akkoord. In enkele gevallen is het nodig dat de ondernemer zelf de werkelijke omzetgegevens invult of gegevens wijzigt, of wordt gevraagd om aanvullende informatie. Als ondernemers niet reageren, neemt RVO zelf een zorgvuldig besluit over de hoogte van de definitieve subsidie. De subsidie wordt dan ambtshalve vastgesteld.

Accountantsproduct bij aanvragen vanaf € 125.000

Ondernemers met een TVL-aanvraag van € 125.000 of meer sturen meteen bij het indienen van de vaststelling een accountantsproduct mee. Dit geldt voor alle ondernemers: mkb’ers en grote ondernemingen. Zij vinden het accountantsproduct op de website van de NBA.

Ruime betalingsregelingen

Tot nu toe ontvangen de meeste ondernemers meer geld na de definitieve berekening van TVL Q1 2021. Dit gaat om ruim 43.000 ondernemers. Ondernemers met minder omzetverlies dan geschat maken gebruik van ruime en renteloze leningen. Dit is het geval als het definitieve subsidiebedrag toch naar beneden wordt bijgesteld. Zij treffen online een betalingsregeling en kiezen uit 6 of 12 maandelijkse termijnen. Het is ook mogelijk om een persoonlijke betalingsregeling af te spreken.