Vijlbrief vindt aanpassing verliesverrekening in de vennootschapsbelasting geen uitvoeringsprobleem

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft de Eerste Kamer geantwoord over de uitvoeringstoets aanpassing van de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting.

Volgens plannen van het demissionaire kabinet moet met ingang van 1 januari 2022 de verliesverrekening worden beperkt tot 50% van de belastbare winst nadat die winst is verminderd met een franchise (€ 1 miljoen). Het gevolg daarvan is dat verliesverrekening in veel gevallen over meer jaren wordt uitgespreid dan in het verleden gebeurde. Dit leidt volgens staatssecretaris Vijlbrief tot een toename van het aantal af te geven beschikkingen waarmee de Belastingdienst de doorgeschoven verliezen vaststelt.

Hij schrijft dat naar aanleiding van vragen in de Eerste Kamer. In de meeste gevallen kunnen de hiervoor genoemde beschikkingen geautomatiseerd worden afgegeven, laat Vijlbrief weten. In enkele situaties, zoals bij voorvoegingsverliezen in een fiscale-eenheidssituatie, is het nog niet mogelijk om dit proces te automatiseren. Dit verandert niet als gevolg van de beperking van de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting en zal dus niet meer, maar ook niet minder capaciteit kosten dan nu het geval is. Inspecteurs hebben hier ruime ervaring mee, zodat dit niet in de weg hoeft te staan aan het door het kabinet gewenste invoeringsmoment van deze maatregel van 1 januari 2022.

Volgens de Staatssecretaris van Financiën is er de afgelopen periode nauw samengewerkt om zicht te krijgen op de ruimte voor nieuw beleid in de komende jaren. Het actuele inzicht (augustus 2021) is dat in de komende kabinetsperiode in ieder geval voor de beleidsterreinen omzetbelasting, loonheffingen, vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting en Douane waarschijnlijk (politieke) keuzes gemaakt moeten worden over de ingangsdata als een substantieel beleidspakket wordt voorgesteld. Voor Toeslagen is de mate waarin keuzes moeten worden gemaakt mede afhankelijk van de ambities die het nieuwe kabinet heeft met betrekking tot een stelselwijziging. Dit betekent keuzes maken in nieuw beleid en het tempo waarmee dat kan worden uitgevoerd, de modernisering van de ICT-systemen en de vernieuwing zoals het verbeteren van de dienstverlening aan burgers en bedrijven en het op orde brengen van de informatievoorziening.

Download hier de antwoorden van Vijlbrief.